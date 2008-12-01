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Міняйло Заявки

Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки
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  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 16:30

Допоможіть з миняйло

Користуюсь послугами не вперше,до сих пір відправял смс с кодом з трьох букв и 6 цифр на номер 7576,смс по типу Fiz102591. кошти маю на рахунку а мені приходить після відправки смс,смс з номера 2828 з текстом "Невірний код запиту або послуга не активна!Для перевірки статусу підписок по Вашому номеру відправте смс з будь-яким текстом на безкоштовний номер 2828"
смс відправляв,мені пише что немає активних піписок,,,,допоможіть)
kiev24obmen
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 16:38

kiev24obmen
Добрий день, шановний користувач.
Напишіть, будь ласка, свій запит на support@finance.ua.
Колеги зможуть оперативно Вам допомогти.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 12:07

Доброго дня

Ірина_ вже двічі,вчера та сьогодні написав у підтримку але немає зворотнього зв'язку,за номером котрий на сайті вказан,коли телефоную кажуть писати за тою адресою що ви і дали.підкажить можлива е ще якись варіанти?з іншого телфеону зробив все вийшло,але мені потрібно саме на мій телефон рабочий щоб працювало.....бо работи зменшелось дуже,ваш ресурс топовий и хочу продовжити корістуватись але не маю змоги....
kiev24obmen
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 12:23

  kiev24obmen написав:Ірина_ вже двічі,вчера та сьогодні написав у підтримку але немає зворотнього зв'язку,за номером котрий на сайті вказан,коли телефоную кажуть писати за тою адресою що ви і дали.підкажить можлива е ще якись варіанти?з іншого телфеону зробив все вийшло,але мені потрібно саме на мій телефон рабочий щоб працювало.....бо работи зменшелось дуже,ваш ресурс топовий и хочу продовжити корістуватись але не маю змоги....

Спробую допомогти, уточнюю.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 14:05

kiev24obmen чи можна Вам написати на пошту, яка вказана при реєстрації на форумі?

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 15:28

так

Ірина_ так вона активна,якщо що +380951362399 пошту перевыряю и чекаю,дякую
kiev24obmen
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 15:40

kiev24obmen, дякую. Щойно передала Ваші контакти.
Сподіваюся, Ваше питання буде вирішено швидко!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:23

Дякую

Ірина_
Допомокли з вирішенням проблеми,звісно шкода що мтс досі не має змоги на короткі номери!


Вмене е ще одне питання,що треба зробити щоб була біля заявок "активний користувач"щит якийс,бо я активно и не перший місяц користуюсь бильше 1 000 заявок а в мене її немає
kiev24obmen
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:13

  kiev24obmen написав:Ірина_
Допомокли з вирішенням проблеми,звісно шкода що мтс досі не має змоги на короткі номери!


Вмене е ще одне питання,що треба зробити щоб була біля заявок "активний користувач"щит якийс,бо я активно и не перший місяц користуюсь бильше 1 000 заявок а в мене її немає

Добрий вечір, шановний користувач.
Для того, щоб біля заявок на Міняйло з'явився значок "Активний користувач", Ваш номер телефону повинен бути зареєстрований більше ніж 90 днів тому, при цьому, за останні 90 днів номер повинен мати не менше 60 заявок.

З повагою, Ірина
Ірина_
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