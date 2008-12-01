Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки

kiev24obmen написав:Ірина_ Допомокли з вирішенням проблеми,звісно шкода що мтс досі не має змоги на короткі номери!
Вмене е ще одне питання,що треба зробити щоб була біля заявок "активний користувач"щит якийс,бо я активно и не перший місяц користуюсь бильше 1 000 заявок а в мене її немає
Добрий вечір, шановний користувач. Для того, щоб біля заявок на Міняйло з'явився значок "Активний користувач", Ваш номер телефону повинен бути зареєстрований більше ніж 90 днів тому, при цьому, за останні 90 днів номер повинен мати не менше 60 заявок.
Нащо ви зламали заявки фізосіб? Сервіс став незручним, неактуальний час всіх заявок + "шлейф" вчорашніх неактуальних. Стало дуже незручно. Я плачу за рекламу на Мінфіні і курси фінанс завжди відрізнялись від мінфіну, зараз же мої заявки звідти тягне сюди, навіщо, я ж вас не просив це робити.
Не подобається, підписку після закінчення подовжувати не буду поки не налаштуєте коректно роботу.
Rainbow написав:Нащо ви зламали заявки фізосіб? Сервіс став незручним, неактуальний час всіх заявок + "шлейф" вчорашніх неактуальних. Стало дуже незручно. Я плачу за рекламу на Мінфіні і курси фінанс завжди відрізнялись від мінфіну, зараз же мої заявки звідти тягне сюди, навіщо, я ж вас не просив це робити.
Не подобається, підписку після закінчення подовжувати не буду поки не налаштуєте коректно роботу.
не працює сервіс розміщення заявок -кожний день розміщую оголошення з 5-ти номерів купівлю /продаж валюти, більше 7ми днів розмістити оголошення не можливо приходить таке повідомлення "послуга тимчасово недоступна "відправляю повідомлення смс на номер 7576 з текстом: Fiz104981, але приходить смс - послуга тимчасово недоступна Прошу вирішити проблему.
Ірина_ Добрий день! Відправив смс щоб отримати код активації заявок на сайті, код не отримав, але при розміщенні заявок програма просить ввести код з СМС, як його отримати? Раніше такі ситуації вже були, допомагала підтримка, але тепер телефон підтримки вимкнений 0567357777
Rainbow написав:Ірина_ Добрий день! Відправив смс щоб отримати код активації заявок на сайті, код не отримав, але при розміщенні заявок програма просить ввести код з СМС, як його отримати? Раніше такі ситуації вже були, допомагала підтримка, але тепер телефон підтримки вимкнений 0567357777
Добрий день, шановний Rainbow. Напишіть, будь ласка, свій запит на support@mail.finance.ua. Колеги зможуть Вам допомогти. Але в листі вкажіть з якого номеру відсилали заявку.