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Міняйло Заявки

Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки
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  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:40

Chabik
У нас є два джерела заявок, з яких наповнюється розділ, тому і дата їхньої публікації може різнитись, що в свою чергу далеко не завжди є ознакою неактуальності заявки.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:47

Модератор
Вітаю, коли виправите міняло, вже більше півроку як хаос у заявках, може якийсь фільтр є щоб відсіє старі заявки?
automik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:56

automik
На сторінці Міняйло є фільтр (валюта, регіон, сума від...до..., курс від...до..., готовий під'їхати, активний користувач) та сортування (час/дата заявки, тип, сума, курс). Уточніть, будь ласка, більш детально, про який "хаос" пишете?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:01

  Модератор написав:automik
На сторінці Міняйло є фільтр (валюта, регіон, сума від...до..., курс від...до..., готовий під'їхати, активний користувач) та сортування (час/дата заявки, тип, сума, курс). Уточніть, будь ласка, більш детально, про який "хаос" пишете?

Заявки жовті і із зірочкою, не актуальні, при відкритті заявки пише за рік з номера надійшло 0 заявок це насторожує, так і звичайні є, щоб вистежити актуальний курс доводиться перегортати сторінку аж до середини і переглядати курс дивлячись на час заявки, це дуже не зручно і займає час, так є фільтр за часом, але жовті заявки завжди зверху і вони не фільтруються за часом.
automik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:19

automik
Внизу сторінки Міняйло є Правила і блок Актуально, де є пояснення про виділення заявок кольором, про використання фільтрів тощо. Рекомендую ознайомитися. На рахунок заявок виділеним жовтим, далеко не по всім "За рік з номеру розміщено 0".
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:35

  Модератор написав:automik
Внизу сторінки Міняйло є Правила і блок Актуально, де є пояснення про виділення заявок кольором, про використання фільтрів тощо. Рекомендую ознайомитися. На рахунок заявок виділеним жовтим, далеко не по всім "За рік з номеру розміщено 0".

Дякую
automik
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