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Міняйло Заявки

Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки
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  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:40

Chabik
У нас є два джерела заявок, з яких наповнюється розділ, тому і дата їхньої публікації може різнитись, що в свою чергу далеко не завжди є ознакою неактуальності заявки.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:47

Модератор
Вітаю, коли виправите міняло, вже більше півроку як хаос у заявках, може якийсь фільтр є щоб відсіє старі заявки?
automik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:56

automik
На сторінці Міняйло є фільтр (валюта, регіон, сума від...до..., курс від...до..., готовий під'їхати, активний користувач) та сортування (час/дата заявки, тип, сума, курс). Уточніть, будь ласка, більш детально, про який "хаос" пишете?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:01

  Модератор написав:automik
На сторінці Міняйло є фільтр (валюта, регіон, сума від...до..., курс від...до..., готовий під'їхати, активний користувач) та сортування (час/дата заявки, тип, сума, курс). Уточніть, будь ласка, більш детально, про який "хаос" пишете?

Заявки жовті і із зірочкою, не актуальні, при відкритті заявки пише за рік з номера надійшло 0 заявок це насторожує, так і звичайні є, щоб вистежити актуальний курс доводиться перегортати сторінку аж до середини і переглядати курс дивлячись на час заявки, це дуже не зручно і займає час, так є фільтр за часом, але жовті заявки завжди зверху і вони не фільтруються за часом.
automik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:19

automik
Внизу сторінки Міняйло є Правила і блок Актуально, де є пояснення про виділення заявок кольором, про використання фільтрів тощо. Рекомендую ознайомитися. На рахунок заявок виділеним жовтим, далеко не по всім "За рік з номеру розміщено 0".
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:35

  Модератор написав:automik
Внизу сторінки Міняйло є Правила і блок Актуально, де є пояснення про виділення заявок кольором, про використання фільтрів тощо. Рекомендую ознайомитися. На рахунок заявок виділеним жовтим, далеко не по всім "За рік з номеру розміщено 0".

Дякую
automik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:15

не працює сервіс розміщення заявок

Доброго дня більше 10 днів не працює сервіс розміщення заявок, відправляю смс з Київстару.ЗображенняЗображення
bankyr2015
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:31

Re: Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки

  Ірина_ написав:Доброго дня, шановний bankyr2015!
На жаль, короткі номери вже не будуть працювати.
Рекомендую скористатися Валютним аукціоном або безкоштовним номером 050, але на один день.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:55

Міняйло заявки неправильне сортування по часу

Доброго дня Шановні Модератори
Прошу Вас звернути увагу на неправильне сортування заявок на купівлю валюти, збій почався після того, як ви ввели платні заявки, які виділені жовтим.
Я так само як і багато інших користувачів сортую заявки за часом, щоб бачити актуально свіжі, але зараз при сортуванні по часу неможливо зрозуміти яка заявка свіжа, отже, відкриваю сторінку "міняйло заявки" станом на 09.32 і бачу картину - пів сторінки жовтих заявок з невідомим часов їх публікації, зачасту жовті заявки ще й дублюються з одним і тим самим номером телефону, прогортаємо їх, далі бачимо заявки з часом
21.53
16.01
15.25
14.18
і так далі аж до 05.01
Тобто сортування по часу взагалі не працює, а жовті заявки без часу тільки забирають простір.
доречі хотів вставити прінт-скрін в цю тему, але ця функція у вас теж крива, при натисканні кнопки "img" бачимо помилку
Не удается получить доступ к сайту
Не удалось найти IP-адрес сервера hostingkartinok.com.
sanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:16

Добрий день, шановний sanik!

Передала Ваш запит колегам, які відповідають за цей напрям.
Отримала відповідь, що заявки, виділені жовтим, працюють за іншою логікою. Тож сортування по часу на Міняйло продовжує здійснюватися для всіх заявок, окрім жовтих.

З роботою сервісу зображень дійсно є певні складнощі, які на жаль, не виходить оперативно розв'язати.
Для поширення зображень Ви можете скористатись сторонніми сервісами.
Рекомендую - https://imgbb.com/

З повагою, Ірина
Ірина_
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