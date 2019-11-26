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Легалізація проституції, маріхуани
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:08
v0f41k написав:
Поэтому в обязательном порядке семейный кодекс тоже пересмотреть нужно -- ввести уголовную ответственность за измену в браке. А то получается что шлюха сможет легально сидеть одной ж*** на 2х стульях и телом торговать и замужем быть, а муж будет бесправным, без секса и противостоять этому легально не сможет никак. Это воровство секса у законного супруга.
ОМГ, этот Вофчик часом не девственник ?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 20:40
С кайфом по зеркальным дорогам
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:00
Є новини? Що там "скажений принтер" ВРУ?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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