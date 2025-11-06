RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:42

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:А тим часом Анжеліна Джолі відвідала Херсон. Мужня жінка!

Тоесть по вашему те кто там живут сцыкуны а приехавшая , наверное ,попиариться , потужно мужня?

Як ви дійшли до такого. Висновку? Плз ваш алгоритм мислення?!
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:43

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Сьогодні прогулявся парком Наталкою та островом Оболонським. У задоволення. Приємно, що у Києві є такі місця. Якщо хто там гуляв, могли мене бачити. Я був у кросівках Asics

чому не abibas? :lol:

:D и спортивный костюм "светофор"

Відповідь по суті була надана. Вище плз читайте
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:43

  барабашов написав:Вы наконец то решите отписать нам - вашим величайшим фанатам - по 3л баночке со слиточками и пачечками синих???
Тогда мы вам, после вашего отплыва с Хароном на вёслах, поставим памятник не на Трое как задумывали лучшие умы тамошние, а - в Лавре!

Ви занадто нетерплячий )))
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:45

  Investor_K написав:Оце дивлюся телевізор, Нові проекти. 3000 км+. Зимова підтримка. Все добре.
Але є єдине питання. Де нацкешбек за серпень, вересень та жовтень????

*Платежі за програмою «Національний кешбек» не приходять українцям протягом двох місяців через брак фінансування для програми, - Економічна правда*

Як йдеться у публікації, фінансування планували «перекидати» з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там.

Попри проблеми з фінансуванням цієї програми підтримки в уряді вже анонсували нові. Зокрема, роздачу по 1000 грн всім охочим, одноразовий платіж у розмірі 6500 грн соціально вразливим верствам населення, а також безкоштовні поїздки залізницею в межах 3000 км.
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 14:13

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:А тим часом Анжеліна Джолі відвідала Херсон. Мужня жінка!

Тоесть по вашему те кто там живут сцыкуны а приехавшая , наверное ,попиариться , потужно мужня?

Як ви дійшли до такого. Висновку? Плз ваш алгоритм мислення?!

А як ви дійшли до того шо іменно вона мужня?інших ви не згадали
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 14:26

Я говорив про конкретну людину. Без узагальнень. Тепер Ваша черга відповісти на запитання щодо логіки мислення
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 14:40

  Investor_K написав:Я говорив про конкретну людину. Без узагальнень. Тепер Ваша черга відповісти на запитання щодо логіки мислення

Ще раз запитаю , звідки/з чого ви зробили висновок що вона мужня?
Vadim_
