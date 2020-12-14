RSS
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 06:38

  UA написав:
  Natt написав:
  UA написав:Якщо про Варшавський то там велика конкуренція.
Ну і оренда як це дивно це багато років
Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років.
Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.

Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...

Київськи орендарі дуже балувані. Напевно найбільше в світі.

До венских прендаторов им ещё далеко:
https://youtu.be/wENv9rXz3r8?si=l38h5fmJ4CbFCcJ-
И продолжение
https://youtu.be/zgpANouNvXc?si=_CQSppDlyiNeRMbL
Bolt
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 12:04

  Bolt написав:
  UA написав:Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...

Київськи орендарі дуже балувані. Напевно найбільше в світі.

До венских прендаторов им ещё далеко:
https://youtu.be/wENv9rXz3r8?si=l38h5fmJ4CbFCcJ-
И продолжение
https://youtu.be/zgpANouNvXc?si=_CQSppDlyiNeRMbL[/quote]
В 2025 році в Відні таки договори оренди укладають?
Чому?
Саме тому строк оренди слід забивати 3 місяці з автопролонгацією якщо жодна з сторін не хоче його припинення.
Орендаря якій хоче вказати строк оренди 2-3 роки слід гнати негайно.
Прийшло, без позитивних рекомендацій від минулого орендодавця, без довідок з місця роботи і чогось хоче...
Взагалі орендний бизнес це не для всіх.
Власники цієї віденської квартири напевно це розуміють))
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:23

  UA написав:
  Bolt написав:
  UA написав:Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...

Київськи орендарі дуже балувані. Напевно найбільше в світі.

До венских прендаторов им ещё далеко:
https://youtu.be/wENv9rXz3r8?si=l38h5fmJ4CbFCcJ-
И продолжение
https://youtu.be/zgpANouNvXc?si=_CQSppDlyiNeRMbL

В 2025 році в Відні таки договори оренди укладають?
Чому?
Саме тому строк оренди слід забивати 3 місяці з автопролонгацією якщо жодна з сторін не хоче його припинення.
Орендаря якій хоче вказати строк оренди 2-3 роки слід гнати негайно.
Прийшло, без позитивних рекомендацій від минулого орендодавця, без довідок з місця роботи і чогось хоче...
Взагалі орендний бизнес це не для всіх.
Власники цієї віденської квартири напевно це розуміють))[/quote]
Цікаво,, кий рівень оренди був у 84 му році коли укладали безстрокову угоду. Невже настільки високим, що омкндодавці пішли на підписання безстрокової угоди. Так получається, що орендар теж мав настільки жорсткі санкції за розрив угоди, що теж не міг так просто виїхати Я ХЗ.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 13:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

так мне никто не ответил, за сколько реально продать 1к 45м в монолитном доме со стенами 70см, на 2м єтаже в 7 мин от позняков
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 14:29

  Bolt написав:Цікаво,, кий рівень оренди був у 84 му році коли укладали безстрокову угоду. Невже настільки високим, що омкндодавці пішли на підписання безстрокової угоди. Так получається, що орендар теж мав настільки жорсткі санкції за розрив угоди, що теж не міг так просто виїхати Я ХЗ.

Рентабельность 1% це не пограно, враховуючи що все всередині + ремонти + внески на кап. ремонт строго будинку (подивіться на стан МОПів) робила бабуся.
Напевно на інших умовах орендаря було не заманити.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 14:31

  Олежан написав:так мне никто не ответил, за сколько реально продать 1к 45м в монолитном доме со стенами 70см, на 2м єтаже в 7 мин от позняков

Ти хочешь інфу за яку інші вимушені платити.
Спитай в Хотаба, він гуру в сучасних тенденціях КРЖН
