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Легалізація проституції, маріхуани
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:08
v0f41k написав:
Поэтому в обязательном порядке семейный кодекс тоже пересмотреть нужно -- ввести уголовную ответственность за измену в браке. А то получается что шлюха сможет легально сидеть одной ж*** на 2х стульях и телом торговать и замужем быть, а муж будет бесправным, без секса и противостоять этому легально не сможет никак. Это воровство секса у законного супруга.
ОМГ, этот Вофчик часом не девственник ?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 20:40
С кайфом по зеркальным дорогам
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:00
Є новини? Що там "скажений принтер" ВРУ?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:15
Провели опитування. Але Вован міг указом легалізувати або через ВРУ.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Додано: Чет 26 лис, 2020 09:34
Що потрібно для експорту коноплі в ЄС?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:46
tobias написав:
Що потрібно для експорту коноплі в ЄС?
Тикну пальцем в небо, бо сам не є компетентним, а ті хто можуть Вас проконсультувати
не зроблять цього з відомих причин.
В першу чергу потрібен клієнт, це очевидно і не так просто, як здається.)
А далі мабуть...
1. Потрібно досконально ознайомитися з законодавством України та законами країн контрагентів. З іноземними законами допоможуть в тому числі потенційні покупці. З українськими юридичні фахівці, а також пірнути у вир букв доцільно самому. Очевидно, що ця діяльність підлягає ліцензуванню і потребує дозвільних документів. Тут вже складніше, бо ми пам'ятаєм де живемо і як вирішуються ці питання)
2. Питання поточної діяльності включають цілий пласт знань. Земля, агротехніка, добрива, механізація, насіння, ззр, зберігання, переробка, охорона, тощо. Культуру треба знати досконально.
3. ЗЕД.
4. Гей запрягаймо. І в путь...
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:30
Мне почему-то кажется, что я выкладывал здесь широкий ответ по этим вопросам когда-то давно. Ошибся.
Ввиду лени, сделаю это в краткой и сумбурной форме. За это и за мову не обесудьте.
Давным давно занесло меня как Петра1 на некоторый период в Нидерланды. И вот с аборигеном коллегой случился такой диалог
~ тебе нравится здесь ?
~ да, конечно, супер,...красиво, цивильно.. .И вот это вот всё...девочки...кофишопы...
~ Алекс, у вас тоже все это есть, просто мы не закрываем на это глаза
...А дальше пошёл совсем неразборчивый текст
АЛЕЙ.
девочки работают в определенных обустроеных! безопасных местах(а не по кущам, трассам, саунам, т.е. культура труда),
регулярно в обязательном порядке проходят медосмотр :! у закрепленного Врача, забота о здоровье жрицы и Клиента
платят налоги
получают пенсию :!
ОП.
Легалайз марихуаны, производных и еще некоторых ништяков, собирает жаждущих в определенных местах, о которых полиция хорошо знает, :!
делает цены доступными, :!
опять налоги
т.е. доходы в правильный карман
конкуренция влияет на качество :!
блаблабла
отака быль, Бро)
имеющий глаза, да увидит
пс. скромно умолчу о туризме
и смежных с обсуждаемыми вопросами, экономических взаимосвязях
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Додано: Вів 08 гру, 2020 00:13
Есть хороший принцип No victim - no crime: если нет жертвы, то нет преступления. Если проституция - добровольное занятие, которое сознательно избрала совершеннолетняя женщина, то это не преступление, т.к. всё происходит добровольно со стороны клиента и секс-работницы. Если кто-то считает это занятие аморальным - он вправе этим не заниматься и не пользоваться такими услугами.
Покупка и потребление марихуаны - также добровольное решение потребляющего, здесь нет жертвы, поэтому нет и преступления.
С тяжелыми наркотиками не так: употребляющие их могут представлять опасность для окружающих. Употребляющий марихуану такой опасности не представляет.
Поэтому проституция и марихуана должны быть легализованы, доходы от этой деятельности должны облагаться налогом, проститутки должны проходить регулярное медобследование.
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