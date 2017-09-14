andrijk777 написав:А далі всього 2 варіанти: 1.Якщо у владі повні ідіоти(або зрадники) - то Україна програє(не буду вживати слово цілковита капітуляція, бо усі розуміють це слово по-своєму). 2.Якщо у владі не повні ідіоти(і не зрадники) - то Україну здадуть, тобто мир в обмін на території.
Я надіюсь що влада встигне зробити варіант 2, бо якщо робити те що робиться зараз, то колись таки наступить варіант 1.
Великобритания готова к прямому участию в войне в Украине, — The Guardian
Речь идет о потенциальном применении всего арсенала вооружённых сил — "от истребителей до пехоты".
Зато говорится:
По словам Расмуссена, железные гарантии безопасности помогли бы президенту Украины Владимиру Зеленскому убедить свой народ в необходимости мирного соглашения, которое подразумевает потерю украинских территорий.
И Андерс Фог Расмуссен сегодня не премьер Великобритании, а просто никто. Благих пожеланий было много.
Hotab написав:Letusrock Ви зараз на яку саме тезу відповідаєте?? До чого тут те, як має виставити ультиматум влада, якщо мова про те, як саме утримати фронт , поки нема домовленостей?? Ви вже запропонували рішення, як тримати фронт без мобілізацііі?
як уже писали можна піти вабанк і мобілізувати тьму-тьмущу силовиків і прочіх "ненавчених воювати": мотивовані, фізично підготовлені, дані оновлені, автоматом/рацією користуватись знають, що ще треба для щастя? А цивільним роздати автомати (як в лютому 2022) щоб від циган-злодіїв відбивались поки поліцайти на фронті. P.S. Так як війну на довго вже не планували (тому й випустили 18-22), і втрат як тут писали багато нема, то поліцайтів вистачить з головою. Заодно збережено дифіцитних трактористів, комбайнерів та сантехніків
BIGor написав:вибачаюсь що влажу, але екзистенційна проблема в тому, що Миколи закінчуються (або становляться розумнішими), вищий сорт (еліта, прокурори, нетойвосники, броньовані) воювати не хочуть. Що далі? Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?
А как же вариант - не хочуть, так заставимо? Для его реализации достаточно осуществить несколько мероприятий. Причем изобретать ничего и не надо. Бенчмаркинг (применение чужого успешного опыта) поможет. Речь идет о классической политике кнута и пряника в военное время.
Почему воевать не хотят? Ответ - боятся неизбежного для многих поражения в войне и надежды лучшей жизни в оккупации, полное несогласие с внешней политикой, начавшейся с момента замены многовекторности в ней на одновекторность. Умри ты сегодня, а я завтра. С удивлением констатирую для себя этот факт, выслушав чужие мнения. Хотя появление их легко можно объяснить неспособностью большинства изучать и анализировать важные события в долгосрочном контексте, рассматривая периоды времени такие как десятки лет.
Чтобы исправить этот взгляд у мужчин призывного возраста нужно достичь: 1) военного успеха в обороне, например, отбив Покровск и Купянск у оккупанта. 2) добиться банкротства Газпрома в кремлевской росии. 3) как ни жаль мне это публиковать, но еще целесообразно организовать блэкауты на оккупированных территориях и применить тактику выжженной земли при отступлении. Ни один актив не должен быть захвачен целым или частично целым оккупантами. 4) выборочные блэкауты на территории росии имеют также мотивирующее действие для ВСУ. Хотя успешные удары по военным заводам агрессора в приоритете.
Пункт 1 и 3 в процессе реализации, судя по новостям. Пункт 4 только изучается для реализации, пробуется. Ну, а пункт 2 это полностью легло на партнеров. Обанкротить заказчика нападения на Украину - приблизить окончание войны.