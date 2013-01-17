Світова економіка, тенденції

Переконаний, що вся ця балаканина про перенесення фабрик зі всього світу в США — лише обманний маневр. Трамп сам чудово розуміє, що це утопія і просто шукає спосіб примусити Китай платити данину. Втім, судячи з того, що мито на китайську електроніку та сонячні панелі він вже відмотав, вдається йому це поки, прямо скажемо, хреново.



Але ок — припустимо він таки зумів нагнути тих всіх техно-баронів і вони перенесли свої виробництва в Штати... А хто на тих заводах горбатитись буде? Американці за таку напружену роботу братися не хочуть, а якщо й погодяться, то за непристойно великі гроші. Мігрантів з країни ви виганяєте, з усіма сусідами пересварились… Штучний інтелект і роботи? Якщо й так, то не раніше, ніж через 5–10 років... А зараз?



Схоже, Донні і сам уже почав сумніватися у своїх когнітивних здібностях — навіть погодився пройти тест на здоровий глузд. Після чого визирнув із дверей тої самої палати, звідки зазвичай дає інтерв’ю, і радісно повідомив, що всі запитання він прочитав правильно. А щоб ця подія не залишилася непоміченою, вирішив не чекати похвали від невдячної громадськості — полетів у Флориду й на клумбі біля гольф-клубу урочисто встановив собі памʼятник. Але годі про нього…



Впродовж минулого тижня я мав декілька емоційних діалогів з поважними клієнтами, які сильно занепокоєні тим, що цей «рудочолий геній» занапастить нашу планету. «Світ вже на всіх парах несеться в прірву і все довкола скоро накриється мідним тазом», — вважають вони. До речі — чому саме мідним я так і не зрозумів )



Втім, якщо ви не готові до того, що в якийсь окремий момент фондовий ринок просяде на 30%, або навіть 50% — вам на біржі робити нічого. Бо таке рано, чи пізно станеться і неважливо хто при владі — Дональд Трамп, Мікі Маус, чи ChatGPT. Після вдиху має йти видих, інакше вуглекислий газ зруйнує наші легені. Аналогічно тут — ринки циклічні, після зростання завжди йде падіння. Причини завжди різні, але ймовірність, що таке повториться знову — абсолютна. Питання лише коли і як глибоко…



Такі стрибки, як ми спостерігали на ринку впродовж минулого тижня, підкріплюють тезу колишнього керуючого активами Credit Suisse Майкла Мобусіна. Він стверджував, що ринкові коливання не підпадають під дію Закону Гаусса і їх ексцеси значно сильніші, ніж при нормальному розподілі. Особливо, коли в соціальну мережу заходить Трамп і торгові алгоритми підхоплюють його галюцинації, як сигнали до дії. Але повернімось до Мобусіна…



У своїй збірці «More Than You Know: Finding Financial Wisdom in Unconventional Places», він зауважив, що впродовж 30 років середня дохідність індексу S&P 500 знаходилась на рівні 9.5% річних (8% зростання + 1.5% дивіденди). Причому — без 10 найкращих днів ця дохідність знижується до 1.5%… Ми перевірили ці розрахунки на даних з 1990 по 2020 рік — дійсно, так і є. А ще помітили, що без 10 гірших днів — дохідність зростає до 18.5% (!)



Про що це говорить? Правильно — купуйте дешево, продавайте дорого, не потрапляйте в просадки і буде вам щастя ) А якщо серйозно — подивіться краще на прикріплений графік, там гарно продемонстровано, як це все відбувалось впродовж минулого століття. Однак, давайте спочатку розберемось з формулюваннями:

Ведмежий ринок — починається, коли індекс S&P 500 падає на 20% (або більше) від попереднього максимуму і триває до досягнення нового дна та подальшого розвороту.

Бичачий ринок — стартує після зростання на 20% від попереднього дна, але підтверджується після встановлення нового історичного максимуму (ATH) і продовжується до наступного падіння (-20%).

Рецесією називається період, коли економіка скорочується два (або більше) квартали поспіль.

Так от — згідно статистики, за останніх 80 років ведмежий ринок наставав 15 разів (в середньому через кожних 5 років). Його середня просадка становила -32% і тривало це неподобство близько року. Після цього щоразу починався новий ріст. Бичачий ринок тривав в середньому 4 роки і давав приріст +150%. Середній розмір зростання і падіння — приблизно однаковий, але бичачі ринки довші й потужніші.



Якщо ви пригадаєте формулу розрахунку математичного очікування:

МО = Win$ * Win% – Loss$ * Loss%, де

$ — середній результат

% — ймовірність настання



І порахуєте шанси на успіх, то побачите, що в довгостроковій перспективі вони сильно перекошені в бік інвестора. Наприклад, якщо середній річний приріст в фазі зростання ~25%, а його ймовірність ~70% — тоді МО буде сильно позитивним, навіть попри періодичні глибокі просадки. Знаєте чому Гагарін полетів у космос саме в день космонавтики? Отож )



Ринки впродовж століття складались навпіл чотири рази — в 1929 (-86%), 1974 (-48%), 2000 (-49%) і 2008 (-57%). Але навіть, враховуючи такі глибокі просадки, акції американських компаній все одно продемонстрували найбільшу середню дохідність серед усіх класів активів. При чому в минулому світ переживав катаклізми набагато серйозніші, ніж ми маємо на сьогоднішній день. Україні зараз найважче...

— А якщо Трампу все-таки вдасться розхитати цю планету настільки, що вона злетить зі своєї фінансової осі і все полетить в трамп-тарари?

— Тоді тим більше — для чого вам ці долари? Краще володіти часткою в якомусь перспективному бізнесі, який генерує дохід. А в чому його надалі будуть обліковувати — в гривнях, рупіях, чи в біткоїнах — яка різниця? Головне, аби не в рублях, а решту якось переживемо…



P.S. Люди неправильно розуміють слово «апокаліпсис». Для більшості — це якась техногенна катастрофа, яка веде до вимирання людства. Насправді це не так. У перекладі з давньогрецької воно означає «глибоке осмислення», «одкровення», «зняття завіси», «глобальні зміни».

«Трампогенна» катастрофа, звичайно, також може привести до знищення цивілізації, але таких апокаліптиків, як Дональд, в історії Штатів було багато (Джексон, Ніксон, Рейган, Буш-молодший). І нічого — якось вижили. Тож не впадайте у відчай, бо як було написано на персні царя Соломона: «І це також мине…»

