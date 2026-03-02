|
Борги за світло — за яку суму несплати можуть відрізати...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2026 22:36
Пропонуємо до обговорення:
В Україні споживачі зобов’язані щомісяця передавати фактичні показники лічильника оператору системи розподілу та своєчасно оплачувати спожиту електроенергію — навіть в умовах воєнного стану. У разі накопичення боргу можливе нарахування пені та штрафів, а за тривалу несплату — навіть відключення електропостачання.
Дивися повний текст Борги за світло — за яку суму несплати можуть відрізати послугу
R2
- Робот новин
Додано: Чет 05 бер, 2026 12:30
повний текст - маячня, не пов'язана із законодавчою базою України
Примат
