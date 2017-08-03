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какую компанию выбрать?

Туристическое страхование, какую компанию выбрать?
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2015 15:21

Туристическое страхование, какую компанию выбрать?

Посольство Германии обновило перечень страховщиков, которые получили право страховать туристов, путешествующих в страны Евросоюза и Шенгенской зоны. В него вошли 108 компаний, тогда как ранее он состоял из 113 СК. Опубликован полный список компаний, которым разрешено страховать туристов http://finclub.net/news/strakhovat-vyez ... panij.html

Сотка компаний. Выбирать можно месяц....
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2015 23:36

У некоторых компаний есть возможность оформить электронный полис. Его достаточно и для посольства и для пересечения границы.

Заполняются данные на сайте, выбираются параметры, оплачивается и на электронную почту направляют полис.

Как пример, подобную услугу предлагает Альфа Страхование.

http://engarde-travel.pp.ua/insurance/

Есть такое и у других компаний. По мне так очень удобно.
dmldima
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2016 11:12

Int Когда ехали заграницу страховку оформляли в Глобал прайм (Global Prime Medicare). Пока всем доволен
Insurancemed
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2016 16:10

[quote="3638377:vasyok1990"
А как получили визу в Болгарию без страховки?
alex-mazda-6
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2016 23:09

Перед поездкой в Турцию, купил страховку в офисе Уники, страхователь "Европейское туристическое страхование". 03.06. моё состояние резко ухудшилось, t 38,5,озноб, температура появилась от вскрывшигося карбункула. Позвонил в ассистант, долго выясняли причину обращения, данные договора, ФИО, местонахождение и пр., сказали " с Вами свяжемся". Проходит час, никто не звонит, время идёт, я звоню повторно, опять называю кто я и причину обращения, ответ "Ваш вопрос в работе с Вами свяжутся". Вообщем где-то через час, позвонили и сказали, что данные симптомы не страховой случай. Данная страховая отказалась предоставить услуги, по причине того, что кожные заболевания не покрываются страховкой. В итоге по приезду пролежал 5 дней в хирургии, где делали операцию, вскрыли и чистили рану от гноя, антибиотики, перевязки, переливание крови и пр.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2016 09:36

Int
Хорошая страховая Арсенал Страхование, выплачивают всегда без проблем, страхуюсь там уже не первый год - и медицина и каско и осаго и квартиру недавно застраховал. Хороший онлайн сервис сделали - оформление страховок онлайн в личном кабинете можно следить за своими договорами, заявлять о страховых событиях
zudya187
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2017 09:06

Всегда покупал через Приватбанк на год, все страны, без указания конкретных дат
bykovets1
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:57

  bykovets1 написав:Всегда покупал через Приватбанк на год, все страны, без указания конкретных дат


Ну и как впечатления? Страховых случаев не было? Тьфу-тьфу-тьфу, конечно.

Вот, кстати, актуальная ссылка на тот список с немецкого посольства

А то предыдущая битая уже
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:48

Туристическая страховка сразу идет вместе с туром, зачем что-то выбирать?
fefelova
 
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