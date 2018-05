USA economy

Добавлено: Чт 05 окт, 2017 15:26

U.S. Trade Balance goods and services

Oct 05, 2017 (Aug) -42.40B

Sep 06, 2017 (Jul) -43.70B

Aug 04, 2017 (Jun) -43.60B

Jul 06, 2017 (May) -46.50B

Jun 02, 2017 (Apr) -47.60B

May 04, 2017 (Mar) -43.70B

Apr 04, 2017 (Feb) -43.60B

Mar 07, 2017 (Jan) -48.50B

Feb 07, 2017 (Dec) -44.30B

Jan 06, 2017 (Nov) -45.20B

Dec 06, 2016 (Oct) -42.60B

Дефицит за 11 месяцев - 492 млрд. долларов