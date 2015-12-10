RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
USA economy

USA economy
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:10

Полгода назад я писал (прошу прощения за самоцитирование)
Добавлено: Чт 05 окт, 2017 15:26
U.S. Trade Balance goods and services
Oct 05, 2017 (Aug) -42.40B
Sep 06, 2017 (Jul) -43.70B
Aug 04, 2017 (Jun) -43.60B
Jul 06, 2017 (May) -46.50B
Jun 02, 2017 (Apr) -47.60B
May 04, 2017 (Mar) -43.70B
Apr 04, 2017 (Feb) -43.60B
Mar 07, 2017 (Jan) -48.50B
Feb 07, 2017 (Dec) -44.30B
Jan 06, 2017 (Nov) -45.20B
Dec 06, 2016 (Oct) -42.60B
Дефицит за 11 месяцев - 492 млрд. долларов

Начался новый финансовый год, и за 6 месяцев он показал следующие результаты
U.S. Trade Balance Create Alert
May 03, 2018 (Mar) -49.00B
Apr 05, 2018 (Feb) -57.60B
Mar 07, 2018 (Jan) -56.60B
Feb 06, 2018 (Dec) -53.10B
Jan 05, 2018 (Nov) -50.50B
Dec 05, 2017 (Oct) -48.70B
https://www.investing.com/economic-cale ... alance-286
Дефицит в 315 миллиардов
Волгарь
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:14

Re: USA economy

ведете хронику краха сша? ))
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3757
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:49

ведете хронику краха сша? ))

Я не верю ни в какой крах США. Но уверен в остановке денежного насоса и дефолте в обозримом будущем. Чем больше дефицит торгового баланса товаров и услуг, тем больше обязательств всех видов нужно ежегодно размещать американскому казначейству, тем выше по ним доходность (особенно с учетом тренда на рост ставки ФРС), тем сложнее обслуживать долги. В какой-то момент рынок не сможет переварить всей массы вновь размещаемых обязательств, и для их погашения придется прибегнуть к прямой эмиссии.
Процесс этот не одномоментный, но его следствием будет рост цен на реальные активы и сырье.
Волгарь
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:00

Волгарь

как вы себе представляете дефолт? в принтере краска закончится?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3757
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:16

как вы себе представляете дефолт? в принтере краска закончится?

Вы не взяли на себя труда прочитать мой предыдущий пост - в определенный момент вместо размещения новых облигаций для погашения старых FR просто выкупит их порцией свеженапечатанных Federal Reserve note (т.е. долларов). Думаю, не требуется объяснять последствия того, что на рынок кроме уже существующих к тому моменту 5-6-ти (денежная база) добавится еще пара-тройка триллионов.
Волгарь
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:42

  Волгарь написав:
как вы себе представляете дефолт? в принтере краска закончится?

Вы не взяли на себя труда прочитать мой предыдущий пост - в определенный момент вместо размещения новых облигаций для погашения старых FR просто выкупит их порцией свеженапечатанных Federal Reserve note (т.е. долларов). Думаю, не требуется объяснять последствия того, что на рынок кроме уже существующих к тому моменту 5-6-ти (денежная база) добавится еще пара-тройка триллионов.


Ну мечтайте, мечтайте. Что там еще у вас там в фантазиях? Йеллоустоун? Он, наверное, вероятнее будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 07.04.17
Подякував: 295 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:44

U.S. Federal Budget Balance
https://www.investing.com/economic-cale ... alance-369
Nov 13, 2018 (Oct)-100.0B
Неплохое начало финансового года - сразу минус 100 млрд. дефицита всего за месяц. Год назад в октябре было минус 63, а 2 года назад минус 44 млрд.
Волгарь
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:56

А в ноябре дело пошло еще интереснее.
U.S. Federal Budget Balance
Dec 13, 2018 (Nov) -205.0B
Dec 12, 2017 (Nov) -139.0B
Dec 12, 2016 (Nov) -137.0B
Dec 10, 2015 (Nov) -65.0B
https://www.investing.com/economic-cale ... alance-369
Однако тенденция
Волгарь
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:24

Не совсем экономика, но очень красноречиво
Reuters (Великобритания): полярный циклон принес рекордные холода
В США пришли рекордные морозы. В эти дни на территории Среднего Запада и Востока США температура опускалась до минус 40 градусов по Цельсию. В среду утром в Чикаго было значительно холоднее, чем в Антарктиде. Даже Дональд Трамп прокомментировал морозы в Твиттере: «Где же ты, глобальное потепление? Вернись, ты нам нужно!»

https://inosmi.ru/photo/20190131/244490 ... 89826.html
Фото очень напоминают кадры из фильмов о глобальном похолодании.
Волгарь
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5895)
31.01.2019 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.