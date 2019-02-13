USA economy

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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 14:04

U.S. Federal Budget Balance
Apr 10, 2019 (Mar) -147.0B
Mar 22, 2019 (Feb) -234.0B
Mar 05, 2019 (Jan) 9.0B
Feb 13, 2019 (Dec) -14.0B
Dec 13, 2018 (Nov) -205.0B
Nov 13, 2018 (Oct) -100.0B
https://www.investing.com/economic-cale ... alance-369
Дефицит в 691 млрд. за полгода. Как говорил герой одной известной кинокомедии: Дело пахнет миллиардом!
То бишь миллиардом миллионов долларов по итогам года. В прошлом году на эту дату было 600 млрд.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:59

  Волгарь написав:U.S. Federal Budget Balance
Apr 10, 2019 (Mar) -147.0B
Mar 22, 2019 (Feb) -234.0B
Mar 05, 2019 (Jan) 9.0B
Feb 13, 2019 (Dec) -14.0B
Dec 13, 2018 (Nov) -205.0B
Nov 13, 2018 (Oct) -100.0B
https://www.investing.com/economic-cale ... alance-369
Дефицит в 691 млрд. за полгода. Как говорил герой одной известной кинокомедии: Дело пахнет миллиардом!
То бишь миллиардом миллионов долларов по итогам года. В прошлом году на эту дату было 600 млрд.

Дефицит бюджета США за 11 месяцев текущего финансового года превысил $1 трлн
Согласно данным Бюджетного управления Конгресса США, дефицит государственного бюджета страны за 11 месяцев текущего финансового года превысил $1 трлн, составив $1,07 трлн. Стоит отметить, что значение показателя на $168 млрд выше данных аналогичного периода прошлого фискального года. Официальные данные за август будут опубликованы министерством финансов США 12 сентября.

https://www.finam.ru/international/news ... 911-13420/
Прогноз от апреля полностью оправдался - НЕПЛОХО-НЕПЛОХО.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:57

У американців є вибір: голосувати за Трампа і спостерігати зростання економіки, або з Байдена і отримати кризу(схожу на 2007-2009).
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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