USA economy

U.S. Federal Budget Balance Apr 10, 2019 (Mar) -147.0B Mar 22, 2019 (Feb) -234.0B Mar 05, 2019 (Jan) 9.0B Feb 13, 2019 (Dec) -14.0B Dec 13, 2018 (Nov) -205.0B Nov 13, 2018 (Oct) -100.0B https://www.investing.com/economic-cale ... alance-369 Дефицит в 691 млрд. за полгода. Как говорил герой одной известной кинокомедии: Дело пахнет миллиардом! То бишь миллиардом миллионов долларов по итогам года. В прошлом году на эту дату было 600 млрд.
Волгарь написав:U.S. Federal Budget Balance Apr 10, 2019 (Mar) -147.0B Mar 22, 2019 (Feb) -234.0B Mar 05, 2019 (Jan) 9.0B Feb 13, 2019 (Dec) -14.0B Dec 13, 2018 (Nov) -205.0B Nov 13, 2018 (Oct) -100.0B https://www.investing.com/economic-cale ... alance-369 Дефицит в 691 млрд. за полгода. Как говорил герой одной известной кинокомедии: Дело пахнет миллиардом! То бишь миллиардом миллионов долларов по итогам года. В прошлом году на эту дату было 600 млрд.
Дефицит бюджета США за 11 месяцев текущего финансового года превысил $1 трлн
Согласно данным Бюджетного управления Конгресса США, дефицит государственного бюджета страны за 11 месяцев текущего финансового года превысил $1 трлн, составив $1,07 трлн. Стоит отметить, что значение показателя на $168 млрд выше данных аналогичного периода прошлого фискального года. Официальные данные за август будут опубликованы министерством финансов США 12 сентября.