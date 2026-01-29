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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 чер, 2026 02:07
shapo написав: Сибарит написав: shapo написав:
Хотя и добрую половину из них обвиняли или в еврействе,или связи с клятыми жидомасонами
Везде одинаков Господен посев,
И врут нам о разнице наций.
Все люди — евреи, и просто не все
Нашли пока смелость признаться.
Это откуда,из гариков Губермана?
Да
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Сибарит
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