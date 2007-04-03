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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 03:28
moveton написав: rjkz написав:
ИИ ответил, что JTWROS - аккаунт с правом наследования, второй владелец автоматически становится владельцем аккаунта без прохождения через процедуру пробейт (наследование)..
Брокер может временно заморозить аккаунт и попросить сертификат о смерти одного из владельцев, после предоставления оного переоформит аккаунт на выжившего.
Собственно, совершенно не то, что проходить через наследство.
Оно не то же самое, что проходить через полную процедуру наследования, но таки заморозит и тот же Gemini говорит, что при наследовании не гражданином США JTWROS от налога не освобождает. Причём по умолчанию считается, что всё на аккаунте принадлежит умершему и если хочется платить не с полной суммы, то нужно приносить какие-то справки, что часть была куплена именно на средства оставшегося человека. А заплатить этот налог - это как раз самая долгая часть и в полноценном наследовании. Пишут, что легко и полгода и больше.
ЖПТ пишет, что это относится к не проживающим на территории США.
На сумму, которая выше 60к.
Причем на территории США граждане, гринкардхолдеры и иные законные постоянные жители США (то есть, лица, законно проживающие на территории США - ю4ю, ТПС, ПУ, Рабочие визы, инвестиционные, таланты, и пр-пр) приравнены в правах. Налоговые обязательства возникают на суммы порядка 13-15+млн.
Кажется если джоинт - супруги, то налога нет.
Кроме того, это уже мое допущение на основании того контекста, который в меня впитался, тут налоги не бегут сдирать впереди паровоза, налоги идут своим чередом, остальное своим. Приходит время платить налоги - тогда и платятся.
То есть, в таком случае, не уверен что будет заморозка именно такого рода (там есть еще другой тип) джоинт аккаунта, скорей всего доступ не будет закрыт.
ИМХО.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 03:55
moveton написав: rjkz написав:
ИИ ответил, что JTWROS - аккаунт с правом наследования, второй владелец автоматически становится владельцем аккаунта без прохождения через процедуру пробейт (наследование)..
Брокер может временно заморозить аккаунт и попросить сертификат о смерти одного из владельцев, после предоставления оного переоформит аккаунт на выжившего.
Собственно, совершенно не то, что проходить через наследство.
Оно не то же самое, что проходить через полную процедуру наследования, но таки заморозит и тот же Gemini говорит, что при наследовании не гражданином США JTWROS от налога не освобождает. Причём по умолчанию считается, что всё на аккаунте принадлежит умершему и если хочется платить не с полной суммы, то нужно приносить какие-то справки, что часть была куплена именно на средства оставшегося человека. А заплатить этот налог - это как раз самая долгая часть и в полноценном наследовании. Пишут, что легко и полгода и больше.
Кстати, о "полноценном наследовании".
Это может имелся ввиду второй тип джоинт аккаунта Tenants in Common, когда доля в аккаунте не переходит автоматически второму владельцу, а имеет иное наследование, например, лицам не состоящим в аккаунте. То есть, условно, распоряжаются супруги совместно аккаунтом, но по завещанию некая часть после смерти одного из супругов отходит детям/родителям/тетям-дядям/благотворительным фондам и тп. Судя по логике и тому что пишет ЖПТ, в таком случае, действительно доступ к аккаунту может быть после раздела наследства. Как-бы логично.
Если воля завещателя несколько не совпадает с желаниями второго владельца, то у второго может возникнуть желание перекинуть все куда-то до раздела.
Ну и есть еще механизм через один из видов траста.
Это и об оптимизации налогов и о упрощении пробейт.
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