Додано: Суб 25 січ, 2020 19:06

Monk23

у Вас что до этого худшим среди всех банков был Таскомбанк ?

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