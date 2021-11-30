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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1065106610671068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:32

  Investor_K написав:Как из гривневого Прозапаса денежку перечислить в другой банк с наименьшими потерями?

На IBAN по СЭП
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 15:33

  velvet написав:На IBAN по СЭП

Из той же оперы:
- эс как доллар
- нижнее подчёркивание
)
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 15:56

must be
)
IBAN (International Bank Account Number)
СЭП (система электронных платежей)
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 16:04

  velvet написав:IBAN (International Bank Account Number)
СЭП (система электронных платежей)

Ага, а Земля - круглая )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:02

Re: Укргазбанк

  velvet написав:На IBAN по СЭП


Через экономиста в отделении можно?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:41

  Investor_K написав:
  velvet написав:На IBAN по СЭП


Через экономиста в отделении можно?

Бесплатно только через интернет-банкинг
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:22

  velvet написав:
  Investor_K написав:
  velvet написав:На IBAN по СЭП


Через экономиста в отделении можно?

Бесплатно только через интернет-банкинг

Не только, еще через Андроид-приложение.
Julio
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:55

Re: Укргазбанк

  Julio написав:Не только, еще через Андроид-приложение.

Ну если захотели уточнить, то написали бы:
Мобільний додаток «EKO-BANK» для пристроїв Android та Мобільний додаток «EKO-BANK» для пристроїв Apple
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:30

Re: Укргазбанк

Сегодня не поздно закинуть р2р на прозапас?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:13

  andreyiskra написав:Сегодня не поздно закинуть р2р на прозапас?

Лучше отправить по СЭП
velvet
 
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  #<1 ... 1065106610671068
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