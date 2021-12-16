Искатель написав:Тесно общался со своим менеджером в отделении "Укргаза" (дали персонального за старые заслуги). Сказали так: все, что получено в результате валютообмена, будет доступно только на следующий рабочий день. Купил евро в пятницу - снимешь только в понедельник. Продал доллары в субботу - гривна доступна тоже в понедельник. Поэтому сразу после обмена платежи по СЭП толкать бесполезно; будут зависать из-за "недостатка средств на счете".
А чего вы тут удивляетесь? Это ж Укргазбанк! У них переброска между двумя своими гривневыми Прозапасами будет с комиссией 5 грн.
я покупаю и снимаю через 1 секунду. если вы снимаете платежкой со счета - да, нужно ждать ... но зачем такие извращения, если есть карты? ) с карты снимается по авторизационному остатку - поэтому едва обменяв сразу можно снимать ...
что касается обратного обмена (валюты на гривну) и последующего сэпа - да, СЭП идет со счета и нужна проводка.
Получил официальный ответ от банка по поводу валютообмена с валюты в грн и невозможности отправки гривны день в день.
3.2.2.18.3.розрахунки між учасниками Платіжної системи здійснюються згідно з правилами міжнародних Платіжних систем у строк від 2 до 45 діб та залежать від банка-еквайра та Платіжної системи та не може бути змінений за ініціативою Банку. https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... 111121.pdf
Перечитал несколько раз, ничего не понял, может кто разбирается. Причем здесь международные Платежные системы, если операции валютообмена проводятся внутри банка?
IMPRINTER написав:что касается обратного обмена (валюты на гривну) и последующего сэпа - да, СЭП идет со счета и нужна проводка.
Так вот мне и непонятно, почему проводка не проходит сразу (в течение дня), а только на следующий опер. день.