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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:13
Re: Укргазбанк
Не пойму, это мне так повезло или тут сэп зачисляют как попало? С самого утра еще отправил и до сих пор газмяс не зачислил
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:52
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:16
velvet
Общем на картсчет мне не зачислили, ибо нужно было кроме айбана еще в назначении указать субсчет, а зачислили на 2620 с комисией 0.5%. Куро сказало,что нужно свой договор читать. Ибо кнопки с реквизитами айбана в приложени недостаточно
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:25
_Slava_
Так і є. Тут у Вас, фактично, один рахунок з одним IBANом, а усі продукти відкриваються, як субрахунки до нього. Щоб гроші опинилися там, де ви хочете, потрібно обов'язково вказувати субрахунок, інакше вони зараховують на "основний", якщо не помиляюся, то на той пподукт, що першим був відкритий.
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