Платёж на свой счёт в другом банке через интернет-банкинг это и есть безналичный платёж.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:49
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:54
У нас в Харькове сколько не пытался, не получалось. Валюта-то в центральном отделении бывает. Но заказать нельзя. Говорят - приезжайте через неделю, будет - отдадим.
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:58
Из Укргаза только СЭП-ом по IBAN, даже между своими счетами (прозапас-пенсионный).
Приход денег с карты другого банка на гривневую карту ProZapas - бесплатно
Расход денег с любой карты ProZapas на карту другого банка - 0,5% + 5 грн
Перевод с ProZapas на Пенсионный - 0,5% + 5 грн
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Снятие денег с гривневой карты ProZapas по СЄП (через IBAN) -бесплатно
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Снятие денег с валютной карты ProZapas - бесплатно
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:59
Ну p2p - тоже через Интернет-банкинг, но с комиссией.
Без комисии - только СЭП.
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:06
Я уже немного успокоился, так как по итогу вышел в ноль.
Деньги на счете появились ровно через сутки, потом сработал перевод по СЭП, введенный заранее.
В итоге вышел в ноль, но нервов потратил много.
Кстати, перевод по СЭП висящий в стадии обработки в полночь превращается в тыкву, но в приложении это не отображается. После полуночи повторил - их стало два. Утром старый исчез.
Похоже, что банки ставят палки в колеса, чтобы затруднить спекулятивные игры на разности курсов в разных банках.
Газ не отдает сутки деньги, Кредит ограничивает суммой 100 000 грн на снятие в кассе и банкомате, потом конские проценты, у других банков ограничения на сумму безналичных переводов и т.д.
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:26
kluychkooleg
Ну естественно я о платеже по СЭП ранее писал Investor_K. p2p через интернет-банкинг Укргаза делается на номер карты, а не на номер счёта.
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:03
Раньше СЭП-у вообще не было альтернативы, так как платежи с карты на карту зачастую почему-то шли дольше. Сейчас платежи с карты на карту проходят мгоновенно, что-то поменялось. Поэтому там, где p2p без комиссии, перевожу с карты на карту. Но по картам часто есть ограничения по сумме на день, а по сЭП нет. Каждый инструмент хорош к месту.
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