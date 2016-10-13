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Гиперссылка в подписи
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Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2015 12:07

Гиперссылка в подписи

Как получить возможность вставить активную гиперссылку в подпись?
"Пилите, Шура, пилите - они золотые"
demyurg
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Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2015 13:17

Re: Гиперссылка в подписи

Шановний demyurg!

Гіперпосилання Ви можете вставити -панель керування-редагувати підпис-вставити [url]посилання[/url].
Прохання у Вашому підписі забрати дане посилання,оскільки це реклама

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2015 13:42

  Irina555 написав:Шановний demyurg!

Гіперпосилання Ви можете вставити -панель керування-редагувати підпис-вставити [url]посилання[/url].
Прохання у Вашому підписі забрати дане посилання,оскільки це реклама

З пов.Ірина

У меня пишет вот что: "Ваш тип аккаунта на нашем форуме пока не разрешает размещать ссылки. Данная мера является предосторожностью против автоматического размещения рекламных ссылок. Смена типа вашего аккаунта, которая позволит отправлять ссылки, изменится автоматически после достижения "порога сообщений".

Что это за порог сообщений?
И можно ли размещать ссылку платно, так как я смотрю, что у некоторых есть прямые гиперссылки?
Отдел рекламы на мой вопрос скинул обычную текстовку со страницы рекламы сайта, не ответив подробно на этот вопрос.
"Пилите, Шура, пилите - они золотые"
demyurg
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Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2015 13:57

demyurg Добрый день,

Пока что отдел рекламы Вам ничего не отправлял. Ссылку Вам дали, где указаны контакты рекламного отдела. Ссылка в подписи доступна пользователям у которых есть необходимое количество сообщений (подобные ограничения для личных сообщений и ссылок в тексте), эти цифры не афишируются.

Вам отправлено ЛС (личное сообщение).

С ув.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:01

Re: Гиперссылка в подписи

Критерий доступности ссылок в подписи только один - количество сообщений?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:43

  vitaliy_berdinskikh написав:Критерий доступности ссылок в подписи только один - количество сообщений?

Гіперпосилання відключено через надмірне зловживання посилань рекламного характеру.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:54

  Модератор написав:demyurg Добрый день,

Пока что отдел рекламы Вам ничего не отправлял. Ссылку Вам дали, где указаны контакты рекламного отдела. Ссылка в подписи доступна пользователям у которых есть необходимое количество сообщений (подобные ограничения для личных сообщений и ссылок в тексте), эти цифры не афишируются.

Вам отправлено ЛС (личное сообщение).

С ув.


ссылку(и) в подписи можно купить? Заплатив за рекламу?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:24

  proftpd66 написав:
  Модератор написав:demyurg Добрый день,

Пока что отдел рекламы Вам ничего не отправлял. Ссылку Вам дали, где указаны контакты рекламного отдела. Ссылка в подписи доступна пользователям у которых есть необходимое количество сообщений (подобные ограничения для личных сообщений и ссылок в тексте), эти цифры не афишируются.

Вам отправлено ЛС (личное сообщение).

С ув.


ссылку(и) в подписи можно купить? Заплатив за рекламу?


Дивлячись, що саме рекламувати хочете. Звертайтеся в приват за деталями або Ви можете ознайомитися із нашими пропозиціями тут - http://finance.ua/ru/price/advertising.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:40

Ірина_ там сказали, что не продают, даже, за любые деньги :)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:47

  proftpd66 написав:Ірина_ там сказали, что не продают, даже, за любые деньги :)


Ви що органи свої захотіли продати? :roll:

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Ірина_
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