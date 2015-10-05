|
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:38
посмотрел сегодня обращение к народу
не нужен никакой AI детектор лжи
вспомнилась старенькая песенка
fox767676
