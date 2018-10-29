Вернум Банк

А чим тут Комсу можуть зацікавити?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:11
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:10
бібіка, комса, пишта...
куди котиться цей форум7
збіговисько бабок із сємками біля під'їзду і то зрозуміліше говорить
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:13
у вермута вааще под подъездом щас страшно околачиваться
... делайте хоть что-нибудь!
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