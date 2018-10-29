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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:11

  clientage написав:да хай хоть Бибипке попробуют продаться, шоли :)

А чим тут Комсу можуть зацікавити?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:10

бібіка, комса, пишта...
куди котиться цей форум7

збіговисько бабок із сємками біля під'їзду і то зрозуміліше говорить

:oops:
:D
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:13

  greenozon написав:бібіка, комса, пишта...
куди котиться цей форум7

збіговисько бабок із сємками біля під'їзду і то зрозуміліше говорить

:oops:
:D

у вермута вааще под подъездом щас страшно околачиваться :mrgreen: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 29303132
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