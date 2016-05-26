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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:02

  Квесторе_поверніться написав:Так скільки банок лищилось всього в БС Неньки?
За цей рік це вже 9-та вроді банка що випаровується.

Ощад, Эксим, Альфа, ТАС, Аваль, ОТП и всьоо :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:57

  Квесторе_поверніться написав:
  AlexSV написав:Шановні клієнти та вкладники!
13.11.2018
У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого Рішенням акціонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 33 від 26 жовтня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» повідомляє всім клієнтам та вкладникам, що повернення вкладних (депозитних) коштів, закриття рахунків буде проводитись у головному офісі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В у строки та відповідно до умов договорів, крім вкладів (депозитів) термін дії яких закінчується після 01 березня 2019 року. Такі вклади повертаються достроково за заявою вкладника без перерахунку процентів за дострокове повернення коштів.
https://vernumbank.com/

А хватить грошенят щоб всім віддати?

С 14 ноября карты не будут работать.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:59

Звідки інфо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:03

Только что прошла SMS-рассылка об этом
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:21

Всі відділення банки тільки в Києві а видавати грошенята буде лише одне...дивно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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