AlexSV написав:Шановні клієнти та вкладники! 13.11.2018 У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого Рішенням акціонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 33 від 26 жовтня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» повідомляє всім клієнтам та вкладникам, що повернення вкладних (депозитних) коштів, закриття рахунків буде проводитись у головному офісі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В у строки та відповідно до умов договорів, крім вкладів (депозитів) термін дії яких закінчується після 01 березня 2019 року. Такі вклади повертаються достроково за заявою вкладника без перерахунку процентів за дострокове повернення коштів. https://vernumbank.com/
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Всі відділення банки тільки в Києві а видавати грошенята буде лише одне...дивно.
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