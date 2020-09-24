Ціни на нерухомість в містах і селах України

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BIGor написав:Скажу как практик, работы очень много.
тяжёлой и низкооплачиваемой? её везде много. А для бизнеса с высокой добавленной стоимостью нужно платежеспособное население. Знакомый родителей купил пазик чтобы из родного села (село не маленькое) в Тернополь людей возить. Ездил каждый день, потом через день, сейчас по только выходным и в понедельник. Иногда доход не покрывает даже стоимость топлива. Работает только ради односельчан.
BIGor написав:Скажу как практик, работы очень много.
тяжёлой и низкооплачиваемой? её везде много. А для бизнеса с высокой добавленной стоимостью нужно платежеспособное население. Знакомый родителей купил пазик чтобы из родного села (село не маленькое) в Тернополь людей возить. Ездил каждый день, потом через день, сейчас по только выходным и в понедельник. Иногда доход не покрывает даже стоимость топлива. Работает только ради односельчан.
У меня киевская ЗП, работа за компом. Да и в других ветках этого форума рассказали о возможности маляра или электрика зарабатывать 3 куе в месяц в регионах.
BIGor написав:Да и в других ветках этого форума рассказали о возможности маляра или электрика зарабатывать 3 куе в месяц в регионах.
а ещё можно выиграть в лотерею или найти золотые украшения в песке на пляже. Если бы так было все маляры и электрики Украины приехали бы туда где платят 3куе на работу. Может кому-то и платят но это капля в море рынка труда, на котором региональные зарплаты редко достигают даже 500 уе.