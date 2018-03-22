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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:57

Банк Конкорд

да поддерживаю предыдущего оратора.
например в монобанке 250 000 в мес. - гарантированная сумма оборота по которой банк не будет трогать клиента и задавать какие-либо вопросы. Свыше этой суммы - уже да.

Почему бы вам не рассмотреть какой-то такой же клиентоориентированный подход? Т.к. лдично я боюсь в ваш банк заволдить деньги зная полнейшую неадекватность вашей службы внутреннего финмона ?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:58

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, розкажіть про пару процвітаючих бізнесів під КоКо?


шо за манерные клички? Коко ... это несерьезная кличка для банка

Це типу дві сестрички які як курочки по зернинці все в банку збирають і при цьому КоКо, КоКо...не мовчки ж зерно клювати. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:58

  Банк Конкорд написав:Действительно! Давайте придумаем что-то посолиднее? :P


кличка есть - Конь.
манерные клички - Тасечка, Кокошечка - это не для мужчин ...
ТАС - это ТАЗ. Конкорд - Конь.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:59

  korovas2 написав:Просьба к офпреду.
Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня?
Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.
А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью.
Не, я конечно понимаю, что для такого банка как Конь, 50к это серьёзная сумма, но все же.
Ставить в условиях анлим кышмыш и лочить за торговый эквайринг, как белка орешки, несуразно.
Вобщем вставьте ему там пистона , пускай доработает свой устав службы финмона и выкатит в широкие массы сумму до которой он не будет создавать видимость работы при борьбе с мельницами, то бишь честными свинорылами.

Звідки така сума 50000 взялась?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:00

Квесторе_поверніться

есть коллеги получавшие письма за такую сумму.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:02

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

есть коллеги получавшие письма за такую сумму.

З 50000 кишмиш зажали?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:05

  korovas2 написав:Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.


нельзя сказать, что это устраивает, но игра в белую.
есть четкая сумма, зная которую честный свинорыл ее соблюдает.
а аполлоныч поступает подло - может тупо залочить счет за все, что ему не нравится и всё. поэтому нет никакой уверенности в вопросах сотрудничества с банком с такой политикой, когда при оборотах на довольно мизерные суммы блокируют счета.
вон у аллы сэп 400 к и ниразу никто не пикнул. если я перегоню 400 к по сэпу с конкорда за месяц у аполлоныча будет истерика.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:11

  IMPRINTER написав:
  korovas2 написав:Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.


нельзя сказать, что это устраивает, но игра в белую.
есть четкая сумма, зная которую честный свинорыл ее соблюдает.
а аполлоныч поступает подло - может тупо залочить счет за все, что ему не нравится и всё. поэтому нет никакой уверенности в вопросах сотрудничества с банком с такой политикой, когда при оборотах на довольно мизерные суммы блокируют счета.
вон у аллы сэп 400 к и ниразу никто не пикнул. если я перегоню 400 к по сэпу с конкорда за месяц у аполлоныча будет истерика.

Так в КоКо можна набагато більше ніж 400К, встановивши відповідні ліміти...в тому він і кращий Алли.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:15

Re: Конкорд

Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:
  korovas2 написав:Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.


нельзя сказать, что это устраивает, но игра в белую.
есть четкая сумма, зная которую честный свинорыл ее соблюдает.
а аполлоныч поступает подло - может тупо залочить счет за все, что ему не нравится и всё. поэтому нет никакой уверенности в вопросах сотрудничества с банком с такой политикой, когда при оборотах на довольно мизерные суммы блокируют счета.
вон у аллы сэп 400 к и ниразу никто не пикнул. если я перегоню 400 к по сэпу с конкорда за месяц у аполлоныча будет истерика.

Так в КоКо можна набагато більше ніж 400К, встановивши відповідні ліміти...в тому він і кращий Алли.

Пан теоретик? Чи практик?
Попередній дописувач вам чітко сказав - за 400к сеп в аполонича будуть трупні плями по тілу....
korovas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:15

  Квесторе_поверніться написав:Так в КоКо можна набагато більше ніж 400К, встановивши відповідні ліміти...в тому він і кращий Алли.


а вы перегоните, хотя бы 250 ... потом получите от Аполлоныча такое ... до этого посидев недельку с залоченными счетами

Зображення

это как в барсуке ... лимитов на сэп нет, а за 150 к в мес. лочат счета ...

алла дает 400 к и не трогает ... барсук и конь дает типа анлим, но локает за копейки - в этом разница .. но барсук ладно - его скоро судьба накажет.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 23 бер, 2018 18:25, всього редагувалось 3 разів.
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