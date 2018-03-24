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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:28

Re: Конкорд

А ще є Конкордат :) Чи може то власниць фамілії такі справжні - Конєва, Кордемська?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 04:35

А слово конкорд - это согласие.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 05:21

  sola написав:
  clientage написав:Почему такое название у банка? И почему оно часто пишется как "КонКорд", откуда такая разбивка на Кон и Корд? :wink:


Зображення

Видимо сокращение от каких-то двух слов ;)

Правда, на "корд" начинается только слово "кордебалет"...
А также корданный вал :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:04

Re: Конкорд

  Vorlon написав:Получал в кассе сумму больше 100 тысяч. Клиент.
Это был перевод на доходную,или закончившийся депозит? :oops:
bub-har
 
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