Додано: Суб 13 лис, 2021 18:47

ИМХО, банка по уши завязла в сомнительном интернет-эквайринге и схематозе. Велики риски, но и велики прибыли. И никакого головняка с розницей, можно иметь одно отделение на страну!!! Кто-тохорошо в курсе этих операций и решил срубить бабла, шантажируя банку. Санкции америкосов к сопричастным лицам, как нельзя, оказались, кстати - есть тема для трёпа. Канал в телеге BadBank, словно по отмашке, начал кошмарить банку при всяком удобном случае. Канальчег, конечно, порой несет мракобесие в стиле общей риторики провластных РФ-СМИ об Украине, да и вообще не в курсе об элементарных понятиях, как, например, о кол-ве банков в Украине, и т.п., но то такое...А СоСо-банка попала в крайне затруднительное положение. Вариантов немного - решать с регулятором, и при успешном решении вопроса, всех вымогателей можно послать подальше. Либо решать и с регулятором и с попрошайками