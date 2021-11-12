Квесторе_поверніться написав: Так категорично не стверджував би про кримінал. Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати. Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві. Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє.
Может быть да, не стоит торопиться с выводами. Но дыма без огня не бывает, репутация подмочена. Поэтому держать депо у них как-то желание пропало (за "улучшен е" тариф вообще молчу).
Тут ще є нюанс шо на ті контори через які СоСо схемив США наклали санкції. І НБУ має бути солідарним зі своїм стратегічним партнером. Не завидую КЕШу в прийнятті рішення по СоСо...може побоятися мзду взяти щоб не попасти в немилість до дядечка Джо. Але є і інша сторона. Он тітоньці Го хату спалили і ноги переламали.
Квесторе_поверніться написав: Так категорично не стверджував би про кримінал. Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати. Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві. Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє.
Может быть да, не стоит торопиться с выводами. Но дыма без огня не бывает, репутация подмочена. Поэтому держать депо у них как-то желание пропало (за "улучшен е" тариф вообще молчу).
Держать депо тут пропал смысл прежде всего из-за ставок. И уже довольно давно. А репутация то вже таке...
Flamingo написав:Большинство внутренних документов подписывается наложением ЕЦП (с недавних пор КЭП) непосредственно на электронный носитель
Тобто НБУ зливає внутрішні документи у москальскі провладні ЗМІ? І найцікавіший з них стосується банки на три відділення?
Наложение на файл КЭП никак не означает что его копию каким либо СМИ слил именно НБУ. В НБУ тоже работают обычные люди и они тоже могут выносить из своего заведения самую разную инфу и делится нею с самыми разными людьми или СМИ. Зачем они это делают - этот вопрос надо задавать непосредственно им, но думаю что сам НБУ эту инфу точно никаким СМИ не сливал
ИМХО, банка по уши завязла в сомнительном интернет-эквайринге и схематозе. Велики риски, но и велики прибыли. И никакого головняка с розницей, можно иметь одно отделение на страну!!! Кто-то хорошо в курсе этих операций и решил срубить бабла, шантажируя банку. Санкции америкосов к сопричастным лицам, как нельзя, оказались, кстати - есть тема для трёпа. Канал в телеге BadBank, словно по отмашке, начал кошмарить банку при всяком удобном случае. Канальчег, конечно, порой несет мракобесие в стиле общей риторики провластных РФ-СМИ об Украине, да и вообще не в курсе об элементарных понятиях, как, например, о кол-ве банков в Украине, и т.п., но то такое... А СоСо-банка попала в крайне затруднительное положение. Вариантов немного - решать с регулятором, и при успешном решении вопроса, всех вымогателей можно послать подальше. Либо решать и с регулятором и с попрошайками
la9 написав:ИМХО, банка по уши завязла в сомнительном интернет-эквайринге и схематозе. Велики риски, но и велики прибыли. И никакого головняка с розницей, можно иметь одно отделение на страну!!! Кто-то хорошо в курсе этих операций и решил срубить бабла, шантажируя банку. Санкции америкосов к сопричастным лицам, как нельзя, оказались, кстати - есть тема для трёпа. Канал в телеге BadBank, словно по отмашке, начал кошмарить банку при всяком удобном случае. Канальчег, конечно, порой несет мракобесие в стиле общей риторики провластных РФ-СМИ об Украине, да и вообще не в курсе об элементарных понятиях, как, например, о кол-ве банков в Украине, и т.п., но то такое... А СоСо-банка попала в крайне затруднительное положение. Вариантов немного - решать с регулятором, и при успешном решении вопроса, всех вымогателей можно послать подальше. Либо решать и с регулятором и с попрошайками
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Вечер в хату. Я дико извиняюсь: а что вы все тут забыли? Я лично из Конкорда свалил при первых признаках ввода комиссий за P2P-переводы... "А как дысал, как дысал"... Я в свое время специально в Киев ездил, карты в гривне и долларах оформлять.
Но сейчас-то... что тут можно было забыть? А после всех этих звоночков - так и вообще, ноги делать. Хотя, возможно, есть мазохисты-любители ФГВФЛ... Но есть там еще и юрлица. Вот им точно надо "давай до свидания" делать.