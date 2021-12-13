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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1035103610371038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:13

Подскажите
с дебетовой мастер кард стандарт ( белого цвета) дол. в отделении можно получить без комиссии?
на гор. линии сказали можно без комис., но лучше здесь ещё спрошу у знатоков.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:16

Re: Конкорд

  dr_morgenstern написав:открывать долларовую ванкарту, переводить на нее через необанк с виртуальной и снимать в кассе без комиса?

Саме так або дебетну.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:20

Конкорд

Игорь Алексеевич написав:Подскажите
с дебетовой мастер кард стандарт ( белого цвета) дол. в отделении можно получить без комиссии?
на гор. линии сказали можно без комис., но лучше здесь ещё спрошу у знатоков.

Дебетная открывается под депо.
По тарифам снятие без комиссии, но уверен, что Вы свои старые сможете восстановить.
Даже если что-то пойдёт не так, то с One валюта тоже без комиссии.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 15:44

  dr_morgenstern написав:
Amethyst написав:
  dr_morgenstern написав:но его закрыли за неактивность (не уследил) %(

так через саппорт мона реактивировать карту если ее еще реально не закрыли
Пробовал - не хотят реактивировать

Может человеческий фактор? Мне вчера онлайн инджой оживили без проблем
pharus
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Звонили, что повысили сегодня ставки по депозитам. В приложении пока по-старому...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:37

  Vorlon написав:Звонили, что повысили сегодня ставки по депозитам. В приложении пока по-старому...

На сайте частично обновили.
Гривна 10.5% Доллар 1.75%

Не особо.
Aps
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