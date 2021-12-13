Подскажите
с дебетовой мастер кард стандарт ( белого цвета) дол. в отделении можно получить без комиссии?
на гор. линии сказали можно без комис., но лучше здесь ещё спрошу у знатоков.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 13:13
Подскажите
с дебетовой мастер кард стандарт ( белого цвета) дол. в отделении можно получить без комиссии?
на гор. линии сказали можно без комис., но лучше здесь ещё спрошу у знатоков.
Додано: Чет 25 лис, 2021 13:16
Re: Конкорд
Додано: Чет 25 лис, 2021 13:20
Конкорд
Дебетная открывается под депо.
По тарифам снятие без комиссии, но уверен, что Вы свои старые сможете восстановить.
Даже если что-то пойдёт не так, то с One валюта тоже без комиссии.
Додано: Чет 25 лис, 2021 15:44
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:09
Звонили, что повысили сегодня ставки по депозитам. В приложении пока по-старому...
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:37
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