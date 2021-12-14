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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 17:15
Aps написав:
Правда Приват тут уже не подойдет.
Коллеги! Речь о р2р или про "стежинку"? Потому как тропкой на Ваню совсем недавно заходил бесплатно. Что-то изменилось?
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kulikrom
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Додано: Сер 15 гру, 2021 08:48
Ничего. На Ваню идёт бесплатно, с Вани на доходную и в банкомат тоже бесплатно
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andreyiskra
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