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Помощь в получении валютных
переводов ($ / Euro)

Помощь в получении валютных переводов ($ / Euro)
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2015 19:25

Помощь в получении валютных переводов ($ / Euro)

Если Вам нужно получить валютный перевод из-за границы и Вы не уверены
сможете ли получить его в валюте в Украине, буду рад помочь Вам.
Есть возможность выплачивать международные денежные переводы следующих систем: Western Union, MoneyGram, Unistream.
Вы получите перевод в Украине наличными в валюте, в которой перевод был отправлен. Выплаты наличными производятся в Киеве.

К пожеланиям и обстоятельствам подхожу индивидуально - возможности обширны!

Остальные условия, а также интересующую Вас информацию сможете получить по тел.:
О67-767-53-52, Вадим.
vadmakar
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2015 21:33

vadmakar
Для этого любой человек может обратиться в ПУМБ, где эти переводы всегда выдают в валюте перевода...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2015 22:55

velvet
Я рад, что есть такая возможность. Последнее время все чаще слышу, что возникают трудности при выплате переводов в валюте.
Моя помощь может быть полезна в случае некоторых ограничений, а также в тех ситуациях когда человек хочет получить перевод анонимно, например.
Все остальные пойдут в ПУМБ и получат свои переводы как и полагается.
vadmakar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2015 15:45

Расценки на получение переводов?

  vadmakar написав:...
Моя помощь может быть полезна в случае некоторых ограничений, а также в тех ситуациях когда человек хочет получить перевод анонимно, например....

Эээ, Вы не проводите идентификацию получателя, что ли? Большинство систем переводов предполагают, что получатель предъявит паспорт и т.п.
Ну, и озвучьте расценки, поскольку выдача переводов , как правило, происходит без комиссии. Хотя бы граничные условия. А то как-то звонить просто так неохота :)
AntonK
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2015 11:04

Re: Помощь в получении валютных переводов ($ / Euro)

  AntonK написав:Эээ, Вы не проводите идентификацию получателя, что ли? Большинство систем переводов предполагают, что получатель предъявит паспорт и т.п.
Ну, и озвучьте расценки, поскольку выдача переводов , как правило, происходит без комиссии. Хотя бы граничные условия.

Идентификация получателя проводится, без нее никак ведь. Просто перевод может быть отправлен на наши данные, которые упростят его получение - таким образом данные реального получателя средств не проходят в системах.
По поводу расценки мне сложно сказать однозначно - всё зависит от конкретной ситуации, суммы и того, как удастся договориться. Говорю так, поскольку мое предложение не является конвейерным и мне сложно сформировать расценки.
Как писал ранее, последнее время замечаю насколько сложно получить валютный перевод в валюте без конвертации, поэтому, имея возможность помочь, решил написать об этом здесь.
vadmakar
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2015 23:21

Re: Помощь в получении валютных переводов ($ / Euro)

Предложение актуализируется в связи с постановлением НБУ № 160 от 3 марта о запрете на выдачу валюты с электронных платежных карт.
Буду рад помочь, если кто-то в этом нуждается.
vadmakar
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2015 21:40

Re: Помощь в получении валютных переводов ($ / Euro)

Предложение актуально - с радостью отвечу на интересующие вопросы.
vadmakar
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:38

vadmakar

Отписал в ЛС.
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