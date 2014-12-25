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Помощь в получении валютных переводов ($ / Euro)
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 05 лют, 2015 19:25
Если Вам нужно получить валютный перевод из-за границы и Вы не уверены
сможете ли получить его в валюте в Украине, буду рад помочь Вам.
Есть возможность выплачивать международные денежные переводы следующих систем: Western Union, MoneyGram, Unistream.
Вы получите перевод в Украине наличными в валюте, в которой перевод был отправлен. Выплаты наличными производятся в Киеве.
К пожеланиям и обстоятельствам подхожу индивидуально - возможности обширны!
Остальные условия, а также интересующую Вас информацию сможете получить по тел.:
О67-767-53-52, Вадим.
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vadmakar
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Додано: Чет 05 лют, 2015 21:33
vadmakar
Для этого любой человек может обратиться в ПУМБ, где эти переводы всегда выдают в валюте перевода...
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velvet
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Додано: Чет 05 лют, 2015 22:55
velvet
Я рад, что есть такая возможность. Последнее время все чаще слышу, что возникают трудности при выплате переводов в валюте.
Моя помощь может быть полезна в случае некоторых ограничений, а также в тех ситуациях когда человек хочет получить перевод анонимно, например.
Все остальные пойдут в ПУМБ и получат свои переводы как и полагается.
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vadmakar
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Додано: П'ят 06 лют, 2015 15:45
vadmakar написав:
...
Моя помощь может быть полезна в случае некоторых ограничений, а также в тех ситуациях когда человек хочет получить перевод анонимно, например....
Эээ, Вы не проводите идентификацию получателя, что ли? Большинство систем переводов предполагают, что получатель предъявит паспорт и т.п.
Ну, и озвучьте расценки, поскольку выдача переводов , как правило, происходит без комиссии. Хотя бы граничные условия. А то как-то звонить просто так неохота
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AntonK
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Додано: Пон 09 лют, 2015 11:04
AntonK написав:
Эээ, Вы не проводите идентификацию получателя, что ли? Большинство систем переводов предполагают, что получатель предъявит паспорт и т.п.
Ну, и озвучьте расценки, поскольку выдача переводов , как правило, происходит без комиссии. Хотя бы граничные условия.
Идентификация получателя проводится, без нее никак ведь. Просто перевод может быть отправлен на наши данные, которые упростят его получение - таким образом данные реального получателя средств не проходят в системах.
По поводу расценки мне сложно сказать однозначно - всё зависит от конкретной ситуации, суммы и того, как удастся договориться. Говорю так, поскольку мое предложение не является конвейерным и мне сложно сформировать расценки.
Как писал ранее, последнее время замечаю насколько сложно получить валютный перевод в валюте без конвертации, поэтому, имея возможность помочь, решил написать об этом здесь.
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vadmakar
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Додано: Сер 04 бер, 2015 23:21
Предложение актуализируется в связи с постановлением НБУ № 160 от 3 марта о запрете на выдачу валюты с электронных платежных карт.
Буду рад помочь, если кто-то в этом нуждается.
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vadmakar
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Додано: Сер 25 бер, 2015 21:40
Предложение актуально - с радостью отвечу на интересующие вопросы.
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vadmakar
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Додано: Вів 15 тра, 2018 17:38
vadmakar
Отписал в ЛС.
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Mavr
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