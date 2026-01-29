Damien написав:... Но пока еще даже печатный станок не запущен, как первый признак нехватки денег.
навіщо Раші воювати з Україною ціною втрати інших територій? дивна логіка
а чого ви раптом вирішили, що друкарський станок НЕ ПРАЦЮЄ на Раші? там лише готівка під час війни збільшилася з 15 до 20 трлн руб... а загалом грошові кошти під час війни збільшились в півтора рази - з 20 до 30 трлн руб. але так за 2025 рік не те щоб критично - лише 3 трлн руб.
fler написав:Середня швидкість звичайного садового равлика становить близько 0,048 км/год.
Це десь у 10 разів швидше, ніж справжня швидкість. Гугл видав середню 0,0054 км/год. Так шо всьго 189 км, якщо не сконає від постійного руху.
Не применшуйте здібності цих тваринок!)) Середня швидкість звичайного садового равлика (Helix aspersa) становить приблизно 1.3 см/с або 0.013 м/с. Це означає, що за хвилину равлик може подолати близько 78 см, а за годину — приблизно 47 метрів. https://gelios.ua/shvydkist-ravlyka-yak ... ndrivnyky/ Отже, нехай 0,047 км/год. І не сконає, бо у наведених мною розрахунках є значний запас на відпочинок
prodigy написав: давно не дивують примітивні люди на кшталт тебе( якщо просто: ти тупий, навіть мовою не володієш)
стосовно технологій? це Китай на даний час технологічний лідер світу на рівні США, але ніяк не рф (яка всі станки, комбайни, вантажівки- закупає у КНР)
Ну, сейчас ты только подтвердил свой уровень, в котором я был уверен и до этого. Если бы читать толком умел, то прочитал бы, что я говорил про покупку Китаем не технологий, а ресурсов. Я не против украинского языка, наоборот, только "за". Приятно видеть, когда говорит умный человек по-украински. Особенно когда это его родной язык и он им владеет виртуозно вдобавок к тому, что он сам по себе умный. Но проблема в том, что в последние 4 года повылазило много псевдопатриотов, которые кроме перехода на украинский и показать больше ничего не могут(как в свое время Янукович) - ни ума, ни патриотичности, ни даже просто повоевать в окопе. Используют укр. язык как прикрытие. Вот это бесит.
prodigy написав:ЛАД дефіцит бюджету за 4 місяці як весь 2025 рік 6трлн рублів
де взяти гроші що покласти у фнб? чи навпаки, фнб закінчать до кінця 2026р .........
Я уже дважды приводил цитату:
В апреле налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа составили 855,6 миллиарда рублей. Для сравнения: в марте они составляли 617 миллиардов.
Так что есть откуда пополнить хотя бы временно, несмотря на то, что это не делает бюджет бездефицитным.
економіст Мілов каже, що все що менше 1трлн-це катастрофа ............
Экономист Милов, конечно, хороший человек, но он уже столько раз обещал экономический крах РФ, что уже похоже на известный мем: "Через 2 недели ракеты закончатся".
И рассказы о Китае... Это всё звучит красиво, но не знаю, как там насчёт "грязных" и "чистых" юаней, но нефть у РФ он прекрасно покупает. Давайте смотреть не на комментарии наших (и не наших) пропагандистов, а на реальность - понятно, что война отрицательно сказывается на их экономике, но на крах "через 2 недели" пока не похоже. И добыча нефти сильно не обвалилась - если бы не покупали или мы сумели так разбить порты, чтобы сильно упал экспорт, то упала бы и добыча. И на курсе все экономические негаразды тоже отразились бы.
Hotab написав:........ «Для мене» , чи «для айтівців», які і самі на цих сторінках не заперечували, що зарплата айті для України - це престижно, а для навіть середньої Європи- це посередня. Чи раптом це твердження не вірне? ......
Не совсем так. А Европе и заработки айтишников повыше наших. Другой вопрос, что не настолько (не в разы) выше, как у нас. Ну так в Европе стараются не допускать таких диких разниц в зарплатах.