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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:33

Депозит 18% с сегодняшнего дня убрали...
TDK
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:52

  TDK написав:Депозит 18% с сегодняшнего дня убрали...

Це життя, все минає.
Хтось буде юзати багато років 18% в гривні а хтось не буде.
Ще невідомо хто лишиться в вигращі.
Тіткою світовою кризою тільки лякають...але ще такого не було щоб вона не приходила...з 2008 року чекаєм.
ПРавда в 2014-2015 більша біда до нас в Неньку Україну прийшла...це війна і смерть. :( І невідомо коли окупант забереться геть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:00

  Квесторе_поверніться написав:
  TDK написав:Депозит 18% с сегодняшнего дня убрали...

Це життя, все минає.
Хтось буде юзати багато років 18% в гривні а хтось не буде.
Ще невідомо хто лишиться в вигращі.
Тіткою світовою кризою тільки лякають...але ще такого не було щоб вона не приходила...з 2008 року чекаєм.
ПРавда в 2014-2015 більша біда до нас в Неньку Україну прийшла...це війна і смерть. :( І невідомо коли окупант забереться геть.

Кому Война ,а кому мать родная
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 01:04

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів.
Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення.
Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії.
Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?

В Киеве,знаю отделение и начальника отделения,до 200к почему бы и нет

Это которая Елена - "человек-оркестр"? :wink: :D
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 01:17

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Мож 197000? А то %% мона и не успеть вынести

А дійсно...може навіть 195000.

Если быть точным, то можно занести 197568,6. Но если очень хочется, то можно на 1 копейку больше, если по безналу :D
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 01:19

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів.
Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення.
Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії.
Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?

В Киеве,знаю отделение и начальника отделения,до 200к почему бы и нет

Дожились...що ексПрезиденту не можем довірити більше 200К. :(

Кому-кому, а нашим президентам нельзя доверять в первую очередь. Офшоры ждут без выходных и перерывов на обед.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 05:54

  candidat написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПОРОХбанка запрошує деполюдей в гривні під 18% від 367 днів.
Виплата щомісячно, на жаль, без поповнення.
Виплата % на Візу. Зняття в банкоматах партнерах без комісії.
Якщо під 19-18% всі банки під Фонд зайняті - дорога веде сюди. Ні?

В Киеве,знаю отделение и начальника отделения,до 200к почему бы и нет

Это которая Елена - "человек-оркестр"? :wink: :D
Louis Germain David de Funès de Galarza
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:49

Вклады физлиц в "Международном инвестиционном банке" (МИБ), подконтрольном экс-президенту Порошенко, за 11 мес 2019 г сократились с 2,9 до 0,8 млрд грн или на 72%.

Количество вкладчиков-физлиц уменьшилось с 30 до 18 тыс чел.
:shock:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:58

  greenozon написав:Вклады физлиц в "Международном инвестиционном банке" (МИБ), подконтрольном экс-президенту Порошенко, за 11 мес 2019 г сократились с 2,9 до 0,8 млрд грн или на 72%.

Количество вкладчиков-физлиц уменьшилось с 30 до 18 тыс чел.
:shock:

Це свідчить про надзвичайну стійкість банки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:11

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Вклады физлиц в "Международном инвестиционном банке" (МИБ), подконтрольном экс-президенту Порошенко, за 11 мес 2019 г сократились с 2,9 до 0,8 млрд грн или на 72%.

Количество вкладчиков-физлиц уменьшилось с 30 до 18 тыс чел.
:shock:

Це свідчить про надзвичайну стійкість банки.
до нового года одна из самых высоких ставок по гривне это не стойкость,а необходимость в ресурсе
никому не верю
sens
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