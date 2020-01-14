sens
скам-банці місце в анналах історії
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:19
sens
скам-банці місце в анналах історії
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:38
Re: Міжнародний Інвестиційний Банк
Може бути і залучення нових клієнтів на заміщення старих що злякалися тези Порох не Президент.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:14
Глобальный отток это однозначно минус,не агитирую ничего ,и в фин отчет ,который рисуют не воспринимаю серьёзно
никому не верю
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