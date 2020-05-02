sens
скам-банці місце в анналах історії
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:19
sens
скам-банці місце в анналах історії
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:38
Re: Міжнародний Інвестиційний Банк
Може бути і залучення нових клієнтів на заміщення старих що злякалися тези Порох не Президент.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:14
Глобальный отток это однозначно минус,не агитирую ничего ,и в фин отчет ,который рисуют не воспринимаю серьёзно
никому не верю
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:44
іще один удар по скам-банці
тікайте поки не пізно!
СУД ЗОБОВ`ЯЗАВ БАНК ПОРОШЕНКА ПЕРЕДАТИ 247 МЛН ГРН БАНКУ ЯНУКОВИЧА ДЛЯ АРМА
Офіс генпрокурора повідомив, що 13 січня за клопотання його представника слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (був підконтрольний сину Януковича, - ред.) та знаходились на рахунках ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (належить Петру Порошенку і його партнерам, - ред.).
Як зазначається, 16 січня суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов’язав ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» перерахувати кошти на рахунки АРМА.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:59
Є така сума в зобовязаннях Порох банки
Але прийдеться з коррахунків із-за кордону щось потягнути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:07
прийдеться трясти
буде (не)спокійно!
Додано: Нед 03 тра, 2020 00:40
тепер точно треба валити звідсіля -
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