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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:14
брехати не вийде
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30 апреля 2020 г «Международный инвестиционный банк» (МИБ), подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко, отчитался, что в прошлом году средства клиентов в банке сократились с 8,7 до 2,1 млрд грн или на 75%.
Активы банка рухнули с 9,3 до 2,9 млрд грн.
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greenozon
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Додано: Нед 03 тра, 2020 15:18
greenozon написав:
в прошлом году
Зараз банка під 18% нормально платить і буде платити...надіємся.
В кризу з облегшеними активами і зобовязаннями краще заходити.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:02
Квесторе_поверніться
а на платіжних картках який відсоток нараховують?
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asteriks
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:43
asteriks написав:Квесторе_поверніться
а на платіжних картках який відсоток нараховують?
Там вроді по карті під депо нічого не капає...перекантовується в більш щедрі банки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:57
Дышит ещё банка?
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Ratatui
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:39
Ratatui написав:
Дышит ещё банка?
18% по багаторічних на картку капнуло, картка робоча...
Троха рефінансу НБУ підлив банці.
Вся ця метушня навколо пятого Пороха ...поки не впливає.
Але ж всі розуміють шо банка дрібна ...тому і ризикова.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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