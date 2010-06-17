RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Міжнародний
Інвестиційний Банк

Міжнародний Інвестиційний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:49

  2805 написав: У Петра всё честно.

смеялся полчаса
мы уже видели эту честность :D
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:15

  Вадимка написав:Банк снижает ставки по действующим депозитам.Сегодня позвонили и сказали,что вам отправили письмо и ставка будет не 18,а 12 процентов.

Ше не дзвонили...лист не отримував.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33895
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 57, 58, 59
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
584 84510
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 01:28
Bosstone
Місто Банк 1 ... 70, 71, 72
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
714 144318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 23:36
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4135, 4136, 4137
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41361 5005802
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 23:08
Adast

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (585)
26.06.2020 01:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.