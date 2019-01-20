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Міжнародний
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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:52

  Вкладник-21 написав:Квесторе_поверніться Які18%? Лише 10% максимум.

Ви не вклались під 18% на 10 років коли я тут банку піарив?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладник-21 написав:Квесторе_поверніться Які18%? Лише 10% максимум.

Ви не вклались під 18% на 10 років коли я тут банку піарив?


на 10 лет нужна капитализация процентов, пополнение хотя бы на 10%-30% от первоначальной суммы. Без этого смысла нету.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладник-21 написав:Квесторе_поверніться Які18%? Лише 10% максимум.

Ви не вклались під 18% на 10 років коли я тут банку піарив?

Не спонсирую приспособленцев. Думаю банка на расстоянии "росчерка пера" от ФГВФО.
Вложился под 18,5% у Суркисов на год.
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:03

Квесторе_поверніться Вклався, на 11 років під 18%, але у червні спочатку подзвонили, а потім ще й листа паперового прислали, що знижують всім до 13% в зв'язку із зниженням облікової ставки НБУ до 6%. Хто не згоден -- може забрати депозит. А що, комусь досі платять 18%? Хіба тільки топ-менеджери і власники банку самі собі.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:15

Вкладник-21 Мне прислали 12 ане 13
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:20

  Вкладник-21 написав:Квесторе_поверніться Вклався, на 11 років під 18%, але у червні спочатку подзвонили, а потім ще й листа паперового прислали, що знижують всім до 13% в зв'язку із зниженням облікової ставки НБУ до 6%. Хто не згоден -- може забрати депозит. А що, комусь досі платять 18%? Хіба тільки топ-менеджери і власники банку самі собі.

Теж чекав лист...але не прислали. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:23

Вадимка -- Наверное, тем кто раньше вложился, тем и процент (после снижения)достался выше. Обликова ставка несколько раз снижалась. Соответственно и они снизили сначала до 13%, потом до 12%, сейчас вообще 10%.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 00:23

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Вкладник-21 написав:сейчас вообще 10%.

є ще куда падати скам банці! (до 6%)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 03:06

  Вкладчик1234 написав:Вложился под 18,5% у Суркисов на год.

Да все мы вложились под 18,5% у Суркисов на год.
Сегодня закончился депозит на 70К, в 11 часов пришла забирать в отделении.
Они говорят: "у нас денег нет, т.к. мы работаем с приноса, а сегодня пока никто ничего не приносил" :mrgreen:
Пришлось ехать в главный офис на Победы - там всё выдали без проблем.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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