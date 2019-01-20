Ви не вклались під 18% на 10 років коли я тут банку піарив?
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:52
Ви не вклались під 18% на 10 років коли я тут банку піарив?
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:55
на 10 лет нужна капитализация процентов, пополнение хотя бы на 10%-30% от первоначальной суммы. Без этого смысла нету.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 19:01
Не спонсирую приспособленцев. Думаю банка на расстоянии "росчерка пера" от ФГВФО.
Вложился под 18,5% у Суркисов на год.
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:03
Квесторе_поверніться Вклався, на 11 років під 18%, але у червні спочатку подзвонили, а потім ще й листа паперового прислали, що знижують всім до 13% в зв'язку із зниженням облікової ставки НБУ до 6%. Хто не згоден -- може забрати депозит. А що, комусь досі платять 18%? Хіба тільки топ-менеджери і власники банку самі собі.
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:20
Теж чекав лист...але не прислали.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 лис, 2020 19:23
Вадимка -- Наверное, тем кто раньше вложился, тем и процент (после снижения)достался выше. Обликова ставка несколько раз снижалась. Соответственно и они снизили сначала до 13%, потом до 12%, сейчас вообще 10%.
Додано: Вів 10 лис, 2020 00:23
Re: Міжнародний Інвестиційний Банк
+50грн !
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Додано: Вів 10 лис, 2020 03:06
Да все мы вложились под 18,5% у Суркисов на год.
Сегодня закончился депозит на 70К, в 11 часов пришла забирать в отделении.
Они говорят: "у нас денег нет, т.к. мы работаем с приноса, а сегодня пока никто ничего не приносил"
Пришлось ехать в главный офис на Победы - там всё выдали без проблем.
Жадность и Отвага!
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