RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Міжнародний
Інвестиційний Банк

Міжнародний Інвестиційний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:26

  Вкладник-21 написав:Квесторе_поверніться Вклався, на 11 років під 18%, але у червні спочатку подзвонили, а потім ще й листа паперового прислали, що знижують всім до 13% в зв'язку із зниженням облікової ставки НБУ до 6%. Хто не згоден -- може забрати депозит. А що, комусь досі платять 18%? Хіба тільки топ-менеджери і власники банку самі собі.


а що в договорі було передбачено право одностороннього зниження ставки банком?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:39

  Betis_ck написав:
  Вкладник-21 написав:Квесторе_поверніться Вклався, на 11 років під 18%, але у червні спочатку подзвонили, а потім ще й листа паперового прислали, що знижують всім до 13% в зв'язку із зниженням облікової ставки НБУ до 6%. Хто не згоден -- може забрати депозит. А що, комусь досі платять 18%? Хіба тільки топ-менеджери і власники банку самі собі.


а що в договорі було передбачено право одностороннього зниження ставки банком?

4.1.3. Цим Сторони домовились, що в разі зміни кон’юнктури ринку, тощо
Банк має право вносити пропозиції про зміну процентної ставки за Депозитом,
про що Банк повідомляє Вкладника, шляхом направлення письмової пропозиції
про зміну процентної ставки рекомендованим листом на адресу Вкладника, що
зазначена в Договорі (надалі – «Повідомлення»).
У випадку отримання Банком письмової відповіді про незгоду Вкладника із
запропонованими змінами процентної ставки, Договір та зобов’язання Сторін за
Договором вважаються зміненими на наступний день після одержання згаданої
відповіді. При цьому Банк зобов’язаний достроково повернути Депозит
Вкладнику та виплатити проценти за фактичний строк знаходження Депозиту на
Рахунку, згідно зі встановленою у п.2.2 Договору процентною ставкою.
У випадку неотримання Банком письмової згоди із запропонованими змінами
процентної ставки протягом 15 (П`ятнадцяти) календарних днів з дати відправки
Вкладнику Повідомлення, Договір та зобов’язання Сторін за Договором
вважаються зміненими на 16 (Шістнадцятий) календарний день з дня відправки
Вкладнику Повідомлення. При цьому Банк зобов’язаний достроково повернути
Депозит Вкладнику та виплатити проценти за фактичний строк знаходження
Депозиту на Рахунку, згідно зі встановленою у п.2.2 Договору процентною
ставкою.
В разі отримання повної та безумовної згоди Вкладника із запропонованими
змінами процентної ставки, Договір та зобов’язання Сторін за Договором
вважаються зміненими з моменту одержання Банком такої згоди.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35102
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 86, 87, 88
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
873 123491
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 18:41
clientage
А-Банк 1 ... 1748, 1749, 1750
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17492 2452665
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 18:09
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1886, 1887, 1888
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18876 2647773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 17:47
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (874)
11.11.2020 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.