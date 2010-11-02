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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:45

Цікаво, на скільки видача такої суми виявиться критичною для банку:

https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp

Не думаю, що Петро Олексійович тримав свої кошти в іншому банку
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:45

  asteriks написав:Цікаво, на скільки видача такої суми виявиться критичною для банку:

https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp

Не думаю, що Петро Олексійович тримав свої кошти в іншому банку

Он 300кг стодолларовых купюр снял со счетов из своего банка ещё до "репрессий", и пока банка стоит.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:19

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Вкладчик1234 написав:снял со счетов из своего банка


у статті не вказано в якому іменно банку він зняв гроші
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:21

  Вкладчик1234 написав:
  asteriks написав:Цікаво, на скільки видача такої суми виявиться критичною для банку:

https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp

Не думаю, що Петро Олексійович тримав свої кошти в іншому банку

Он 300кг стодолларовых купюр снял со счетов из своего банка ещё до "репрессий", и пока банка стоит.

І буде стояти ...і платити 18% грязними. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:23

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:снял со счетов из своего банка


у статті не вказано в якому іменно банку він зняв гроші


Экс-президент Петр Порошенко за три дня до проведения второго тура президентских выборов снял в своем банке $34 млн наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр. Об этом заявил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.


https://ukranews.com/news/640492-portnov-zayavil-chto-poroshenko-snyal-340-kg-dollarov-ssha-nalichnymi

https://today.ua/ru/otkuda-dengy-poroshenko-snyal-so-schetov-340-kg-dollarov/
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:29

Вкладчик1234
Портнов це да авторитетне джерело :lol:
Свічку мабуть тримав коли гроші порошенко знімав.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:31

  Ukrainian написав:Портнов це да авторитетне джерело
Свічку мабуть тримав коли гроші порошенко знімав.

Тут не надо быть Портновым, чтобы умножить вес пачки на количество пачек.

Он действительно там не стоял - так может было не 340кг долларов, а например 680кг, если полтинниками :)
Вкладчик1234
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