Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:45
Цікаво, на скільки видача такої суми виявиться критичною для банку:
https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp
Не думаю, що Петро Олексійович тримав свої кошти в іншому банку
asteriks
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Додано: Нед 11 кві, 2021 18:45
Он 300кг стодолларовых купюр снял со счетов из своего банка ещё до "репрессий", и пока банка стоит.
Вкладчик1234
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:19
Вкладчик1234 написав:
снял со счетов из своего банка
у статті не вказано в якому іменно банку він зняв гроші
greenozon
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:21
Вкладчик1234 написав:
Он 300кг стодолларовых купюр снял со счетов из своего банка ещё до "репрессий", и пока банка стоит.
І буде стояти ...і платити 18% грязними.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:23
greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
снял со счетов из своего банка
у статті не вказано в якому іменно банку він зняв гроші
Экс-президент Петр Порошенко за три дня до проведения второго тура президентских выборов снял в своем банке $34 млн наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр. Об этом заявил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.
https://ukranews.com/news/640492-portnov-zayavil-chto-poroshenko-snyal-340-kg-dollarov-ssha-nalichnymi https://today.ua/ru/otkuda-dengy-poroshenko-snyal-so-schetov-340-kg-dollarov/
Вкладчик1234
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:29
Вкладчик1234
Портнов це да авторитетне джерело
Свічку мабуть тримав коли гроші порошенко знімав.
Ukrainian
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:31
Ukrainian написав:
Портнов це да авторитетне джерело
Свічку мабуть тримав коли гроші порошенко знімав.
Тут не надо быть Портновым, чтобы умножить вес пачки на количество пачек.
Он действительно там не стоял - так может было не 340кг долларов, а например 680кг, если полтинниками
Вкладчик1234
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