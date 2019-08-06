Забудовниками, які прив'язували ціни на свої квартири до гри

Додано: Вів 24 лют, 2015 01:03

alexwebru написав: Нормальная ситуация, цены хоть вернутся к реальным, а то во времена бурных кредитов раздули искусственно пузырь дальше некуда. В итоге, получилось, что все, кто работают "на дядю" а таких в стране большинство за всю жизнь не смогут себе на хату заработать, а это уж очень не правильно. Я например очень рад, что вся эта жлобня, которая ломила цены на хаты - теперь обломится! Нормальная ситуация, цены хоть вернутся к реальным, а то во времена бурных кредитов раздули искусственно пузырь дальше некуда. В итоге, получилось, что все, кто работают "на дядю" а таких в стране большинство за всю жизнь не смогут себе на хату заработать, а это уж очень не правильно. Я например очень рад, что вся эта жлобня, которая ломила цены на хаты - теперь обломится!

"Он сам во всем виноват!



Я подумал, что это оправдание никогда не исчезнет из обихода. Не только сил Тьмы, а еще и самых обычных человеческих подонков.



Он сам во всем виноват! У него была квартира, машина и дорогой мобильный телефон, а у меня – три рубля, хронический алкоголизм и похмелье каждое утро. Потому я и ждал его в подворотне с кирпичом, гражданин начальник… У нее были длинные ноги, семнадцать лет и красивый парень, а у меня – импотенция, порнографический журнал под подушкой и рожа как у гориллы. Как я мог не накинуться на нее в подъезде, когда она вошла, напевая, с губами, горящими от поцелуев… У него была интересная работа, командировки по всему миру и хорошая репутация, а у меня – купленный диплом, мелкая должность под его началом и хроническая лень. Только поэтому я подстроил все так, чтобы его обвинили в растрате и выгнали из фирмы…



Они все одинаковы – что люди, что Иные, жаждущие славы, денег, крови, обнаружившие, что самый короткий путь – это всегда путь темный.



Им всегда кто-то мешает и всегда кто-то в чем-то виновен."

Ай-йа-ай!"не то хорошо, что мне плохо, а то хорошо, что другим хуже."А слабо работать не "на дядю"? Самому стать "дядей"?Чего так? Это не с 9 до 18 по форумам лазить, после работы с корешами пиво жрать! Это такой напряг, что можно с катушек съехать, это работа порой с 4-х утра до 2-х ночи без выходных, без расслабона, потому что если ты не заработаешь, то ничего не получишь, а зарплаты тем, кто висит на форумах платить надо, а СВОИМИ деньгами рисковать надо, а за аренду платить надо, налоги посчитать правильно и заплатить надо, а ошибешься где-то на копейку с тебя семь шкур спустят, и после всех этих геморов можешь влететь...но можешь и заработать. При этом если влетишь, то вокруг наемные форумосидетели будут злорадствовать, а если заработаешь - завидовать черной завистью.(С.Лукьяненко, "Последний дозор")