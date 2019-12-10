Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Cогласно МВФ ВВП по ППС РФ в 18-ом 4 200 млрд. долларов - на 200 млрд. больше аналогичной оценки ВБ. Если это так, то ВВП 19-го вплотную приблизится к 4,5 трлн. - уровню Германии, немногим меньше Японии, а среднедушевой ВВП превысит 30 тыс. долларов в год - очень приличный показатель для страны, экономика которой лежит в руинах..
В октябре 2019 года самой укрепившейся к доллару США национальной валютой в СНГ и Восточной Европе стал злотый Польши. На подъеме в октябре оказались все валюты Европы, в том числе евро. Это следствие мирового ослабление доллара в этом месяце в виде падение индекса USDX, в корзину которого входит и евро. Аутсайдером же октябрьского курсового рейтинга стала гривна Украины, которая уж очень сильно укрепилась в последнее время и, особенно, в сентябре. Несмотря на падение, гривна остается лидером укрепления в регионе за период с начала года и за 12 месяцев, существенно опережая все остальные валюты СНГ и Восточной Европы.
В «зарплатном» рейтинге СНГ по состоянию на III квартал 2019 года тройка лидеров в регионе по номинальному размеру начисленных зарплат в долларовом эквиваленте осталась неизменной: Россия продолжает удерживать единоличное первенство, Беларусь укрепилась на втором месте, увеличив отрыв от Казахстана, оставшегося на третьем. А вот на четвертое место впервые с 2014-го взошла Украина, наконец, обогнав Молдову.
В ноябре 2019 года самой укрепившейся к доллару США национальной валютой в СНГ и Восточной Европе уже в который раз в этом году стала гривна Украины, причем с большим отрывом. В большинстве же остальных стран местные валюты ослабли к доллару: американец в ноябре укрепился во всем мире. Аутсайдером же курсового рейтинга ноября стал форинт Венгрии, а в СНГ — Br-рубль Беларуси. Украинская гривна остается лидером укрепления в регионе за период с начала года, существенно опережая все остальные валюты СНГ и Восточной Европы, а в ноябре отрыв от «преследователей» только увеличился. В тройке лидеров курсового рейтинга января—ноября еще Rr-рубль России и Br-рубль Беларуси. А самыми ослабевшими к доллару валютами за 11 месяцев 2019-го стали сум Узбекистана, лари Грузии и форинт Венгрии.
Банковская система это часть финансово-экономической составляющей государства, и ее размер одновременно является как производной от состояния экономики и финансов в стране, так и уровнем потенциала и финансовых возможностей страны.