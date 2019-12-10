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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:30

ВВП по ППС стран СНГ и Восточной Европы – размер и динамика. Диаграммы

https://banki24.by/news/3693-vvp-po-pps-stran
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:59

Рейтинг стран СНГ и Восточной Европы по реальному росту ВВП. II квартал 2019 года

https://banki24.by/news/3708-reyting-stran-sng
диаграммы
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:38

Рейтинг стран СНГ и Восточной Европы по размеру ВВП в долларовом эквиваленте. II квартал 2019 года

https://banki24.by/news/3716-reyting-stran-sng
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 07:31

Рейтинг стран СНГ и Восточной Европы по размеру долларового ВВП на душу населения. II квартал 2019 года

https://banki24.by/news/3726-reyting-stran-sng-i
диаграммы
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:52

Динамика ВВП стран СНГ и Восточной Европы – как развиваются экономики региона

https://banki24.by/news/3735-dinamika-vvp-stran-sng

диаграммы

динамика реального ВВП
динамика номинального ВВП в $-эквиваленте
динамика долларового ВВП на душу населения
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:20

  maksimus silvestris написав:ВВП по ППС стран СНГ и Восточной Европы – размер и динамика. Диаграммы

https://banki24.by/news/3693-vvp-po-pps-stran

Cогласно МВФ ВВП по ППС РФ в 18-ом 4 200 млрд. долларов - на 200 млрд. больше аналогичной оценки ВБ. Если это так, то ВВП 19-го вплотную приблизится к 4,5 трлн. - уровню Германии, немногим меньше Японии, а среднедушевой ВВП превысит 30 тыс. долларов в год - очень приличный показатель для страны, экономика которой лежит в руинах..
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:19

Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена на нефть в октябре 2019-го

https://banki24.by/news/3746-kak-izmenilis-kursy-valyut

В октябре 2019 года самой укрепившейся к доллару США национальной валютой в СНГ и Восточной Европе стал злотый Польши. На подъеме в октябре оказались все валюты Европы, в том числе евро. Это следствие мирового ослабление доллара в этом месяце в виде падение индекса USDX, в корзину которого входит и евро.
Аутсайдером же октябрьского курсового рейтинга стала гривна Украины, которая уж очень сильно укрепилась в последнее время и, особенно, в сентябре. Несмотря на падение, гривна остается лидером укрепления в регионе за период с начала года и за 12 месяцев, существенно опережая все остальные валюты СНГ и Восточной Европы.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:37

Размер и динамика зарплат в странах СНГ. III квартал 2019 года. Инфографика

https://banki24.by/news/3828-razmer-i-dinamika-zarplat
диаграммы

В «зарплатном» рейтинге СНГ по состоянию на III квартал 2019 года тройка лидеров в регионе по номинальному размеру начисленных зарплат в долларовом эквиваленте осталась неизменной: Россия продолжает удерживать единоличное первенство, Беларусь укрепилась на втором месте, увеличив отрыв от Казахстана, оставшегося на третьем. А вот на четвертое место впервые с 2014-го взошла Украина, наконец, обогнав Молдову.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 08:32

Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена на нефть в ноябре 2019-го

https://banki24.by/news/3836-kak-izmenilis-kursy-valyut
диаграммы

В ноябре 2019 года самой укрепившейся к доллару США национальной валютой в СНГ и Восточной Европе уже в который раз в этом году стала гривна Украины, причем с большим отрывом. В большинстве же остальных стран местные валюты ослабли к доллару: американец в ноябре укрепился во всем мире. Аутсайдером же курсового рейтинга ноября стал форинт Венгрии, а в СНГ — Br-рубль Беларуси.
Украинская гривна остается лидером укрепления в регионе за период с начала года, существенно опережая все остальные валюты СНГ и Восточной Европы, а в ноябре отрыв от «преследователей» только увеличился. В тройке лидеров курсового рейтинга января—ноября еще Rr-рубль России и Br-рубль Беларуси. А самыми ослабевшими к доллару валютами за 11 месяцев 2019-го стали сум Узбекистана, лари Грузии и форинт Венгрии.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:49

Размер банковских систем и число банков в Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины.

https://banki24.by/news/3859-kogda-razm ... -znachenie

Банковская система это часть финансово-экономической составляющей государства, и ее размер одновременно является как производной от состояния экономики и финансов в стране, так и уровнем потенциала и финансовых возможностей страны.
maksimus silvestris
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