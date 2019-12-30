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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 08:42

Какая страна в СНГ и Восточной Европе больше других нарастила ЗВР с начала года? Инфографика

https://banki24.by/news/3872-kakaya-str ... astila-zvr

сравнение размера и динамики ЗВР стран СНГ и Восточной Европы
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 09:24

Где народ богаче? Сравним объем депозитов населения в банках стран-соседей Беларуси

https://banki24.by/news/3884-gde-narod-bogache-sravnim
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 09:31

Какая страна в нашем регионе показывает наибольший рост ВВП, а какая - наименьший
диаграммы
Сравнение реального роста ВВП Беларуси, Латвии, Литвы, Польши. Украины

https://banki24.by/news/3891-kakaya-strana-v-nashem
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:25

Какая страна в нашем регионе лидер по росту ВВП в долларовом эквиваленте, а какая - аутсайдер
диаграммы
Сравниваются: Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина

https://banki24.by/news/3898-kakaya-strana-v-nashem

Номинальный ВВП в долларовом эквиваленте — его размер и динамика — один из важных показателей уровня и скорости развития страны, величины и мощи ее экономики, и причем все это — на мировом или региональном фоне, то есть пригоден и используется для межстрановых сравнений.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:33

Какая страна в нашем регионе впереди по размеру ВВП в долларах на душу населения, а где он самый низкий

https://banki24.by/news/3905-kakaya-str ... edi-po-vvp
диаграммы
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 08:18

Средняя зарплата в Украине vs в Беларуси
Графики

https://banki24.by/news/3909-srednyaya- ... -v-ukraine
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