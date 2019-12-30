Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

сравнение размера и динамики ЗВР стран СНГ и Восточной Европы
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 16 гру, 2019 08:42
Какая страна в СНГ и Восточной Европе больше других нарастила ЗВР с начала года? Инфографика
сравнение размера и динамики ЗВР стран СНГ и Восточной Европы
Додано: Чет 19 гру, 2019 09:24
Где народ богаче? Сравним объем депозитов населения в банках стран-соседей Беларуси
Додано: Пон 23 гру, 2019 09:31
Какая страна в нашем регионе показывает наибольший рост ВВП, а какая - наименьший
диаграммы
Сравнение реального роста ВВП Беларуси, Латвии, Литвы, Польши. Украины
Додано: Чет 26 гру, 2019 09:25
Какая страна в нашем регионе лидер по росту ВВП в долларовом эквиваленте, а какая - аутсайдер
диаграммы
Сравниваются: Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина
Додано: Пон 30 гру, 2019 22:33
Какая страна в нашем регионе впереди по размеру ВВП в долларах на душу населения, а где он самый низкий
диаграммы
Додано: Вів 31 гру, 2019 08:18
Средняя зарплата в Украине vs в Беларуси
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