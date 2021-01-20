Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

Величина золотовалютных резервов для стран с национальной валютой, не являющейся резервной, является показателем финансовых возможностей государства, его международного влияния и экономической состоятельности, а также развитости и доходности внешнеэкономического сектора экономики. А относительная величина ЗВР — с учетом физического размера страны (экономики и численности населения) — определяет и устанавливает уровень внутренней валютно-финансовой стабильности.
В курсовом рейтинге валют стран СНГ и Восточной Европы июля 2020 года получилось четкое региональное разделение: все восточноевропейские валюты оказались вверху рейтинга, укрепившись к американской валюте, а все валюты СНГ, наоборот, внизу рейтинга, так как почти все они ослабли к доллару. Особенно сильно ослаб к доллару российский ₽-рубль — на наибольший в регионе процент. И это несмотря на то, что нефть за месяц подорожала...