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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:53
Зарплаты учителей в Украине уже выше, чем в Беларуси. Но белорусские врачи зарабатывают больше украинскихhttps://infobank.by/infolineview/zarpla ... krainskix/
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:54
Доллар, нефть, курсы валют – динамика и тренды, лидеры и аутсайдеры. Валютно-курсовой рейтинг СНГ и Новой Европыhttps://infobank.by/infolineview/dollar ... j-rejting/
диаграммы
Главная валюта СНГ – рубль России – остаётся в тройке самых ослабевших за время ковид-кризиса валют. Наряду с сомони Таджикистана, BYN-рублем Беларуси и аутсайдером – сомом Кыргызстана.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 16:34
Сколько СДР раздал МВФ по странам
как изменились ЗВР стран после этого
размер ЗВР по странам
ЗВР на душу населения по странам
(страны СНГ и Новой Европы)https://infobank.by/infolineview/ugadaj ... li-eto-ej/
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:59
Беларусь – единственная страна в регионе, где люди выносят деньги из банковhttps://infobank.by/infolineview/belaru ... iz-bankov/
диаграммы
сравнивается динамика объёма депозитов физлиц в 2021 году по странам:
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Украина
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