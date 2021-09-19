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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:53

Зарплаты учителей в Украине уже выше, чем в Беларуси. Но белорусские врачи зарабатывают больше украинских

https://infobank.by/infolineview/zarpla ... krainskix/
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:54

Доллар, нефть, курсы валют – динамика и тренды, лидеры и аутсайдеры. Валютно-курсовой рейтинг СНГ и Новой Европы

https://infobank.by/infolineview/dollar ... j-rejting/
диаграммы

Главная валюта СНГ – рубль России – остаётся в тройке самых ослабевших за время ковид-кризиса валют. Наряду с сомони Таджикистана, BYN-рублем Беларуси и аутсайдером – сомом Кыргызстана.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:34

Сколько СДР раздал МВФ по странам
как изменились ЗВР стран после этого
размер ЗВР по странам
ЗВР на душу населения по странам
(страны СНГ и Новой Европы)

https://infobank.by/infolineview/ugadaj ... li-eto-ej/
диаграммы
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:59

Беларусь – единственная страна в регионе, где люди выносят деньги из банков

https://infobank.by/infolineview/belaru ... iz-bankov/
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сравнивается динамика объёма депозитов физлиц в 2021 году по странам:
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Украина
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