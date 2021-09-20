Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:53
Зарплаты учителей в Украине уже выше, чем в Беларуси. Но белорусские врачи зарабатывают больше украинских
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:54
Доллар, нефть, курсы валют – динамика и тренды, лидеры и аутсайдеры. Валютно-курсовой рейтинг СНГ и Новой Европы
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Додано: Пон 13 вер, 2021 16:34
Сколько СДР раздал МВФ по странам
как изменились ЗВР стран после этого
размер ЗВР по странам
ЗВР на душу населения по странам
(страны СНГ и Новой Европы)
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:59
Беларусь – единственная страна в регионе, где люди выносят деньги из банков
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сравнивается динамика объёма депозитов физлиц в 2021 году по странам:
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Украина
Додано: Вів 21 вер, 2021 14:02
МВФ оценил ВВП стран мира по ППС
Рейтинг стран по размеру ВВП по ППС - СНГ, Европа
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"в количественном выражении, по ППС, Беларусь по ВВП в Европе – 22-я. Украина поднялась до 12-го места. А Польша стала 6-й."
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