Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго

вынік 2021г.
дыяграмы
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 27 кві, 2022 17:34
вынік 2021г.
дыяграмы
рэгістрацыя на сайце - наўпрост бясплатна і хутка
Додано: Сер 27 кві, 2022 20:54
maksimus silvestris
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